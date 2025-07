Kim Kardashian ricorda l’amica Lindsay, scomparsa per un tumore: “La vita non è la stessa senza di te”

video suggerito

Kim Kardashian ha reso omaggio a una delle sue più care amiche d'infanzia, Lindsay May Palevsky, scomparsa lo scorso novembre a causa di una rara forma di tumore. A distanza di otto mesi dalla sua morte, Kim ha condiviso sul suo profilo social un carosello di fotografie insieme a lei e un lungo messaggio dedicato al loro legame.

Kim Kardashian ricorda l'amica scomparsa otto mesi fa

"Era solo il tuo compleanno e so che non amavi festeggiarlo, ma buon compleanno in paradiso, Lindz" ha scritto Kim accanto a una serie di foto insieme all'amica Lindsay May Palevsky. Poi ha aggiunto: "Ho aspettato tanti mesi prima di scrivere questo post, non trovavo le parole giuste". Lindsay faceva parte del gruppo di amiche storiche di Kim, che lei chiama Lifers. La sua mancanza si fa sentire ogni giorno: "La nostra chat di gruppo è silenziosa e vuota senza di te – ha scritto Kardashian – So che probabilmente mi staresti prendendo in giro per questo post, tu che nemmeno usavi i social, ma non potevo fare il nostro solito viaggio al lago senza sentirti ovunque".

Kim Kardashian: "Ci manchi da morire Lindz, la nostra vita non è la stessa senza di te"

Le foto che Kim Kardashian ha pubblicato sui suoi social risalgono a un anno fa. "Sono grata per ogni istante passato insieme. Ci manchi da morire, Lindz" ha scritto ancora. E infine: "La nostra vita non è più la stessa senza di te. Forse è per questo che questo lago è così importante per noi, lì c'è ancora un pezzo di te". Lindsay era apparsa in diverse puntata della serie The Kardashians e aveva partecipato anche alla cena di compleanno di Kim nel 2023. Secondo quanto riportato dal tabloid americano People, il brand Citizens of Humanity le ha dedicato un paio di jeans chiamati The Lindz e parte del ricavato è andata alla Neuroendocrine Tumor Research Foundation.