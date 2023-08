Raissa e Momo si sposano, la romantica proposta di matrimonio durata due anni Raissa e Momo si sposano. La coppia di influencer, diventata popolare per i contenuti social con i quali dimostrano che l’amore può superare ogni barriera culturale, pronuncerà il sì. Alla romantica proposta di matrimonio, Momo si preparava già da due anni.

A cura di Stefania Rocco

Raissa e Momo si sposano. Il video con la romantica proposta di matrimonio è stato condiviso attraverso i canali social della coppia di infleuncer, diventata popolare per avere dimostrato come l’amore basti a superare le barriere culturali e religiose. La mente del filmato che ha già collezionato milioni di visualizzazioni su Instagram e TikTok è stata quella di Momo che ha impiegato due anni per poter fare alla compagna la proposta di matrimonio che sognava. Il filmato è stato infatti realizzato nell’arco di 24 mesi durante i quali, stando attento a non farsi scoprire, Momo ha approfittato di ogni momento libero per inquadrare la domanda “Vuoi sposarmi?” scritta un foglio di fortuna o lo schermo del cellulare. Pochi istanti collezionati giorno dopo giorno fino al 18 agosto quando, inginocchiato sulla sabbia del deserto di Dubai, ha chiesto a Raissa di diventare sua moglie.

@momobayed Ciao @raissa russi, tu non lo sai, ma io in realtà ti chiedo di sposarmi da due anni, semplicemente non te ne sei mai accorta. ❤️ ♬ original sound – Jwlpiano_🎹 – Jwlpiano_🎹

La complicità delle famiglie di Raissa e Momo

A collaborare con Momo affinché tutto fosse perfetto sono state le famiglie dei due tiktoker, coinvolte nel viaggio a Dubai affinché potessero partecipare a questo momento tanto importante nella vita dei loro figli. Del resto, le famiglie di Raissa e Momo hanno rivestito una parte fondamentale nel loro racconto di coppia sui social. Inizialmente contrari a una relazione tra i due – non vedevano di buon occhio un legame tra un marocchino e un’italiana – sono rimasti conquistati dal sentimento nato tra i tiktoker al punto da diventare tra i primi sostenitori della coppia.

Il matrimonio islamico celebrato un anno fa

Molti dei follower della coppia hanno manifestato sorpresa di fronte alla proposta di matrimonio di Momo, certi che i due si fossero già sposati lo scorso anno. Nel corso del lockdown, infatti, Momo e Raissa avevano celebrato il rito islamico di matrimonio che prevedeva intingessero un dito nell’inchiostro per firmare gli atti che avrebbero ufficializzato le nozze. Era stato Momo a esprimere il desiderio di sposarsi secondo la tradizione musulmana prima di cominciare una convivenza con la compagna. Ma Raissa non ha mai nascosto il desiderio di ricevere una proposta di matrimonio tradizionale che culminasse nel rito civile italiano. Proposta arrivata qualche giorno fa e che traghetterà i due verso un matrimonio che sia valido a tutti gli effetti anche in Italia.