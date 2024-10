video suggerito

Antonella Elia a Silvia Toffanin: "Posso baciarti sulla bocca?", la reazione di Lady Berlusconi Il momento giocoso tra ospite e conduttrice mentre si parla del matrimonio (che non arriva mai) con Pietro Delle Piane: "Ho accettato due proposte, alla terza giuro che organizziamo". Il siparietto: "Posso baciarti sulla bocca?", la reazione di Silvia Toffanin.

Antonella Elia è stata una delle protagoniste della puntata di Verissimo di sabato 19 ottobre. Nel salotto di Silvia Toffanin, la soubrette ha raccontato la sua vita privata ed ha aperto alla possibilità di un matrimonio con quello che è ormai l'amore della sua vita, Pietro Delle Piane. Sono fidanzati ormai da cinque anni e se prima lei non voleva saperne di matrimonio, adesso apre a questa possibilità ma alla fine racconta la sua verità sul matrimonio. Il siparietto con Silvia Toffanin: "Posso darti un bacio sulla bocca?". La reazione della conduttrice.

Che cosa ha detto Antonella Elia a Verissimo

Antonella Elia ha dichiarato di aver già accettato due proposte di matrimonio, ma poi quando litigano lei rimette tutto in discussione, con ironia: “Io ho accettato le due proposte, quando litighiamo gli dico: ho detto di sì per educazione. Il matrimonio comporta la perdita della libertà, ma alla terza proposta giuro che lo organizziamo. Con lui sono serena, per me è diventato fondamentale, è diventato parte di me, non potrei concepire la vita senza di lui."

Pietro Delle Piane è molto geloso: il siparietto con Silvia Toffanin

Nonostante il rapporto turbolento con Pietro Delle Piane, come si è visto anche nell'edizione che hanno fatto insieme di Temptation Island, Antonella Elia spiega che le cose vanno a gonfie vele sebbene lui dimostri sempre molta gelosia. Come quando, al Grande Fratello, lei si lasciava andare a bacini e abbracci con i coinquilini: "Per me è come un gioco da bambini, Pietro mi disse che non è un comportamento adeguato, e ancora quando discutiamo mi rinfaccia che baciavo tutti sulla bocca al Grande Fratello. Ma io bacio tutti sulla bocca, vuoi che ti baci sulla bocca, Silvia?". La reazione della compagna di Pier Silvio Berlusconi è stata immediata: "Ma no, grazie!". L'intervista si conclude con la verità di Antonella Elia sul matrimonio: "Amo profondamente Pietro, lo conosco meglio di chiunque altro, ma ho perso l'anello di fidanzamento, l'ho dimenticato in una valigia. Mi stava stretto". Il matrimonio, insomma, non s'ha da fare.