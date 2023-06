Antonella Elia: “Svampita per professione, ero goffa. Le nozze con Pietro Delle Piane? Per ora no” Antonella Elia si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera: dagli esordi in tv negli anni Novanta con Corrado, Vianello e Bongiorno, all’Isola dei Famosi e all’amore per Pietro Delle Piane. Con la costante di rimanere sempre se stessa.

A cura di Elisabetta Murina

Showgirl, ex naufraga, opinionista. Antonella Elia, nel corso degli anni, ha spaziato tra diversi ruoli in televisione, rimanendo però sempre se stessa. "Svampita per professione sicuramente, ero proprio oca", dice di sé in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui si è raccontata a tutto tondo. "Tutti quelli con cui ho lavorato chiedevano che io fossi goffa e facessi ridere, nessuno mi istruiva per essere seria, compita e professionale. Sento un certo imbarazzo rivedendomi, sembro una 30enne adolescente", ha aggiunto.

La carriera in tv di Antonella Elia, da Corrado a Mike Bongiorno

Antonella Elia raggiunse la popolarità negli anni Novanta, grazie alla televisione, anche se il suo sogno era quello di diventare un'attrice di teatro. Il primo a notarla fu Corrado, che la chiamò per partecipare a La Corrida: "Mi ha preso al volo. Lo facevo ridere, amava molto le mie gaffe naturali, puntava molto sull'improvvisazione e usava la mia goffaggine per fare spettacolo". Poi arrivò a Non è la Rai, a 27 anni, quando iniziò a essere riconosciuta per strada:

La popolarità l'ho sempre vissuta un pò male, non ho mai pensato che fosse una figata, anzi mi innervosiva questo marasma di ragazzini in delirio che ci aspettavano fuori dagli studi. Mi chiedevo: ma come è possibile? Vado lì, non faccio niente per un'ora e mi pagano.

Per tre anni lavorò anche con Raimondo Vianello nel programma sportivo Pressing, ma non era una esperta di calcio: "Voleva assolutamente che io non sapessi nulla di calcio, io andavo a vedere le partite di domenica con Raimondo e il gruppo di autori, e lui mi diceva: si faccia le unghie, non si preoccupi del pallone". Poi Mike Bongiorno con La Ruota della fortuna, che inizialmente non voleva accettare: "Non volevo farlo, ero all'apice della carriera e andare e girare le caselle mi sembrava tornare indietro. Mike mi chiamava tutti i giorni e cercava di convincermi, alla fine ho ceduto, mi sembrava scortese rifiutare".

Antonella Elia e L'Isola dei Famosi

La showgirl ha partecipato per due volte all'Isola dei Famosi, la prima nel 2004 e l'altra nel 2012, dove arrivò prima. "Io adoro l'Isola, c'è passione, divertimento", ha detto a proposito del reality di Canale 5. Poi ha scherzato sulla conduzione: "Sono nata per condurre l'Isola, sarei la regina. Sarei più brava di Ilary Blasi". Tornando seria, ha aggiunto: "Forse sarei talmente caotica che non si capirebbe niente, quindi non sarei adatta a fare la conduttrice, troppo casinara".

L'amore con Pietro Delle Piane

Antonella Elia è fidanzata da quattro anni con Pietro Delle Piane. Di sposarlo però, nonostante lui glielo abbia chiesto due volte, non ha ancora intenzione: "Ho deciso di no, per ora. Poi si vedrà. Ho sempre detto sì perché è scortese dire di no. E poi nei sogni sarebbe bellissimo sposarsi". L'attore è più piccolo di lei di 10 anni, una differenza di età che la showgirl avverte come un peso: "Non riesco ad accettare l'idea che il mio uomo improvvisamente mi veda brutta e vecchia".