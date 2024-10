video suggerito

Antonio e Titty escono separati da Temptation Island, lui rivela: “Ti avrei sposata solo per accontentarti” Nella puntata di Temptation Island, in onda martedì 15 ottobre su Canale 5, è tempo per il falò di confronto per Titty e Antonio. Il ragazzo rivela i retroscena della proposta di matrimonio che aveva fatto alla sua fidanzata: “Sfortuna ha voluto che altre coppiette la stavano facendo e quindi anche lei me l’ha chiesta”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

12 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A Temptation Island, in onda martedì 15 ottobre, è tempo per il falò di confronto per Titty e Antonio. "La sua storia è finita, vediamo se arriverà" commenta la ragazza in attesa che il fidanzato si presenti al suo cospetto e a quello di Filippo Bisciglia. Il riferimento è al rifiuto della single Saretta – che ha lasciato il villaggio – di passare un weekend insieme ad Antonio. Nel corso del confronto, particolarmente accesso, Antonio rivela alcuni retroscena sulla proposta di matrimonio che aveva fatto Titty: "L'avrei sposata solo per accontentarla". A sorpresa, Filippo Bisciglia recupera l'anello che la fidanzata aveva gettato nel fuoco, ma la scena viene ripetuta identica (con tanto di fiamma verde annessa): "Lo lancio per la seconda volta". I due decidono di lasciare separatamente il programma.

Titty sulla vicinanza tra Antonio e Saretta: "Se non ti avesse dato buca saresti uscito con lei"

Non appena Titty ha sotto tiro Antonio inizia con un lungo sfogo: "Ho richiesto il falò di confronto perché dopo il paloche hai preso non volevo vedere altro. Io sono venuta qua perché volevi dimostrare che io ero gelosa. Ma tu? Cosa mi hai dimostrato? La tua storiella te la potevi fare anche fuori". Antonio ammette di aver mentito sulle reali motivazioni per cui ha scritto a Temptation Island. Se da una parte era per risolvere i problemi di gelosia all'interno della loro coppia, dall'altra era un modo per mostrare come il suo sentimento per Titty stesse sparendo (tempo prima di entrare nel programma). La ragazza, dopo la rivelazione, sbotta: "Non avevi le pal*e di lasciarmi". E aggiunge: "Qui mi hai tradito per la terza volta. Se la ragazza non ti avesse dato buca saresti uscito con lei. Come ti sei sentito tu oggi io mi sentita per tre anni".

Antonio: "Avrei sposato Titty solo per accontentarla". Lei lancia (di nuovo) l'anello nel fuoco

Durante il confronto, a far precipitare ogni cosa è la rivelazione di Antonio: "Mi sarei sposato solo per fare felice lei ero in un tunnel e preferivo farla contenta e mettermi da parte". Viene poi fuori la verità sul retroscena della proposta di matrimonio: "Eravamo a Parigi, sotto la Torre Eiffel. Sfortuna vuole che molte coppiette stavano facendo le proposte e anche lei mi ha chiesto di fargliela". Il racconto porta Titty ad accusarlo di essere un pagliaccio: "Ho capito che non mi devo mai annullare per un uomo. Sono contenta di essere qui, tra due anni l'avrei sposato. Qui sono stata la principessa del villaggio. Ho capito che devo farmi valorizzare. Per lui ero disposta a cambiare, a lavorare sulla mia gelosia". Antonio, poi, in riferimento al rapporto con Saretta, sottolinea: "Qui dentro ho avuto delle emozioni che con te non ho mai provato. Non sapevo come dirtelo fuori. Non mi sei mancato. Non posso fingere". Dopo una querelle tra i due a proposito delle vacanze trascorse insieme (a detta di Titty solo due: una con gli amici del fidanzato e una con la suocera) arriva la domanda di Filippo. Vogliono uscire insieme o separatamente? I due scelgono la seconda opzione. A sancire definitivamente la rottura arriva anche il gesto di Titty. La ragazza lancia l'anello che Antonio le aveva comprato per la proposta di matrimonio nel fuoco: "Ma dove la trovi una come me? Chi è che si sarebbe accontentata di un anello da venti euro?".