Temptation Island, Antonio rifiutato da Saretta e il commento di Titty: "Che figura di me*da, è il karma" A Temptation Island Antonio chiede alla single Saretta di passare del tempo insieme, ottenendo un "no" come risposta. Il rifiuto viene commentato da Titty: "Sono io l'unica scema che ti ha preso. Che palo che ti ha dato".

Nella puntata di martedì 15 ottobre di Temptation Island, Titty è circondata dall'affetto delle sue compagne, ma non solo. La ragazza teme per il suo futuro fuori dalla trasmissione ma a consolarla c'è il single Edoardo, che le assicura che potrà sempre contare su di loro. La vicinanza tra i due irrita Antonio, il suo fidanzato. Quest'ultimo, però, soffre anche per il rifiuto della single Saretta: "Se te ne vai tu me ne vado anche io. Da te non cercavo amicizia".

Titty insieme al single Edoardo, la reazione di Antonio: "Le fa da psicologo"

"Mi fai emozionare. Quando mi fai un complimento mi emoziono, il mio ragazzo non me li ha mai fatti in tre anni – confessa Titty ad Edoardo, che aveva organizzato una visita in una serra – Ti voglio troppo bene". Antonio, dopo la visione del filmato, critica il ragazzo: "Con quei capelli può fare solo il giardiniere. Sembra che le fa da psicologo, da dottore spirituale, da coach". Poi ammette: "Si sente desiderata e mi fa piacere, noi due viviamo come fossimo fratello e sorella". Chiamato per la seconda volta nel pinnettu, Antonio scopre che Edoardo le ha prenotato un massaggio e sente la sua ragazza confessare: "Ho accanto una persona che mi dice che sono brutta, che se le dico che sono chiatta me lo conferma". Antonio, poi, quando vede i due intenti a cucinare insieme le polpette sbotta: "Fanno schifo, le fa crude al centro. Meglio quelle di mia mamma, lei non le fa uguali". Antonio commenta poi con gli altri fidanzati il comportamento di Titty: "Si fa i complessi. Non vuole uscire perché dice che i vestiti di tre anni fa non le vanno più. Io le dico che è complessata".

Antonio rifiutato dalla single Saretta: "Se te ne vai tu me ne vado anche io"

La proposta di Antonio di passare del tempo insieme a Saretta viene rifiutata: "Non voglio illuderti che possa esserci dell'altro oltre a una bellissima amicizia". La scena viene commentata da Titty: "Che palo che ha preso". Quando Saretta comunica l'intenzione di lasciare il villaggio, Antonio si oppone: "Se te ne vai tu me ne vado anche io. Da te non cercavo amicizia". Ancora una volta, Titty sentenzia: "Sono io l'unica scema che ti ha preso. Gesù è grande, quello che ha fatto a me sta succedendo a lui". Con le altre fidanzate, aggiunge: "Il karma esiste. Che figura di mer*da. Mi fa pena. Io non l'ho mai fatto sentire sbagliato lui sì per tre anni. Io qui voglio sentirmi felice".