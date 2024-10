video suggerito

Perché l’anello di Titty lanciato nel fuoco a Temptation Island ha generato una fiamma verde L’anello della discordia. Il gioiello regalato da Antonio a Titty, più che suggellare il legame, sembra aver segnato la fine del loro rapporto. Nel corso dell’ultima puntata di Temptation Island è finito nel fuoco, generando una fiammata verde. In molti si sono chiesti il perché di questa reazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

E se nell'ultima puntata di Temptation Island Titty avesse, inconsapevolmente, utilizzato l'incantesimo Avada Kedavra? Quando ha lanciato il suo anello di fidanzamento tra le fiamme si è levata una fiammata verde, la stessa provocata dalla "Maledizione senza Perdono" della saga di Harry Potter. Di magico, però, potrebbe non esserci nulla. La risposta va cercata nella chimica (chimica che tra lei e il suo fidanzato Antonio sembra mancare da tempo).

Titty lancia il suo anello nel fuoco e dal falò si leva una fiammata di un colore insolito

Quest'anno Temptation Island si tinge di verde. È questo il colore che perseguita Titty: verde il suo dito e la fiammata che ha provocato nel corso di un falò di confronto con Filippo Bisciglia. Il colpevole è l'anello che il suo fidanzato le ha regalato in occasione di una proposta di matrimonio improvvisata. A detta della donna il gioiello di scarsa qualità (acquistato in una bancarella) "non vale niente, proprio come Antonio". L'oggetto è diventato protagonista della querelle tra loro, come se fosse lui il vero responsabile dei problemi di coppia invece delle evidenti criticità di una relazione ormai alla deriva. L'anello è stato capace di destare anche la curiosità degli spettatori che, stupiti della reazione che ha provocato a contatto con le fiamme, su X non hanno potuto fare a meno di ironizzare sulla scenetta in onda su Canale 5.

Perché la fiamma è diventata verde

"Quest'anello non ha più senso, per me può morire insieme a lui – dice Titty prima di gettare il gioiello nel fuoco – Ha lo stesso valore del legno nel falò". Testimone del gesto è un attonito Filippo Bisciglia e gli spettatori da casa. Più che sul significato simbolico dell'azione, però, l'attenzione si è concentrata sul colore verde scaturito dalle fiamme. A provocare una simile reazione chimica a contatto con il fuoco potrebbe essere l'ottone o il rame, materiali utilizzati per i gioielli di bigiotteria. Una conferma di come il gioiello sia di bassa lega, quei metalli, infatti, vengono spesso impiegati nella realizzazione di oggettistica a basso costo. Se, invece, si provasse a dare una spiegazione "magica" alla vicenda, sarebbe interessante notare come le parole di Titty "può morire insieme a lui" e la fiammata verdognola ricalchino in maniera inquietante l'Avada Kedavra, anatema del film di Harry Potter. Si tratta di una maledizione che, una volta lanciata, causa morte istantanea e indolore, probabilmente la stessa fine che Titty vorrebbe per la sua storia con Antonio. Nella saga di J.K Rowling l'unico controincantesimo è uno a base "del potere dell'amore". Viene da chiedersi se Filippo Bisciglia indosserà i panni di uno stregone in grado di spezzare la maledizione della "crisi di coppia".