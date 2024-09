Il dito verde di Titty a Temptation: l’anello di fidanzamento da 18 euro come metafora del suo rapporto

95 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un amore scadente. Anzi no, è troppo. Un rapporto scadente, come l'anello di fidanzamento da 18 euro che Titty ha ricevuto dal fidanzato Antonio durante una proposta di matrimonio improvvisata per strada. Lo ha comprato su una bancarella come promessa di nozze che sarebbero dovute avvenire da qui a due anni. Per fortuna, per lei soprattutto, forse questa cerimonia non avrà luogo, salvo un inaspettato falò di confronto in cui questa storia potrebbe ancora stupire. Si spera vivamente di no.

Perché no? Perché Titty non lamenta solo un anello che le fa il dito verde per quanto sia di manifattura dozzinale, la ragazza confessa di non essersi mai sentita amata, apprezzata, curata e considerata in ben tre anni di relazione. "Non mi ha mai fatto una scenata di gelosia, mi ha solo disprezzata, non mi ha fatto mai sentire amata, mai fatto un complimento", ha gridato alle sue compagne di viaggio, "per tre anni mi sono sentita sempre un ces*o, non mi mettevo un vestito scollato, non mi mettevo un pantaloncino perché mi vedevo chiatta a causa di tutti i complessi che mi ha fatto venire lui".

Temptation Island si è dovuto trasformare ne Il brutto anatroccolo, mettendo al posto di Amanda Lear le due BFF per mostrarle quanta bellezza possa nascondersi nel suo essere donna al di là del suo compagno. Vestiti audaci, colori sgargianti, un contouring fatto a mestiere, il sandalo gioiello, una quantità di gloss corrispondente a un pacco scorta annuale: Titty viene portata al centro del giardino per guardarsi allo specchio, nel quale dovrebbe iniziare ad amare davvero se stessa, e poi messa a sedere su un pouf per ricevere decine di girasoli da tutte le altre concorrenti e dai tentatori. You are so beautiful di Joe Cocker in sottofondo, sembra a tratti anche una puntata di C'è posta per te, nella quale mittente e destinataria si corrispondono nelle intenzioni.

L'affair Antonio nel villaggio delle tentatrici con tale Saretta, bellissima ragazza ostile alla sua gelosia e a una mania del controllo che trova fuori luogo, si concentra su un passaggio fondamentale: la passione improvvisa non per Saretta, ma per il sushi. "Ora è appassionato di sushi, ma se ha mangiato sempre tutto frullato perché non gli piace niente. Tra l'altro, io l'ho dovuto pregare per farmi portare una volta al ristorante", ha tuonato Titty. Si ride ma ogni frase è una stilettata all'amor proprio.

"Si è dimenticato la proposta di matrimonio, è un anello di 20 euro ma ha più valore questo che un diamante", cerca di spiegare Titty in preda alla collera, mentre lo smemorato Antonio continua a godersi la sua tentatrice e il sashimi gentilmente offerto dalla redazione. Si assiste fino alla fine all'illusione di un sentimento, nessuna traccia del sedicente amore, nemmeno un briciolo di speranza che possano convincerci a pensare che in questi tre anni qualcosa di lontanamente vicino ci sia stato. "Ha appeso il quadro a un brutto chiodo", la frase più bella di tutte, sebbene, a guardarla meglio, fosse più una crosta e anche mal incorniciata.

