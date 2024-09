video suggerito

Antonio è Temptation Island all’ennesima potenza, geloso e paranoico ma con la tentatrice: “Ti sento mia” La gelosia tossica è un tema spesso sollecitato da Temptation Island, ma nel caso di Antonio cambia qualcosa e lui è geloso della tentatrice, anziché della sua ragazza Titty, che dice sconvolta dall’altra parte del villaggio: “Abbiamo già dato l’anticipo del matrimonio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

100 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Vanno male le cose tra Titty e Antonio a Temptation Island. Nella puntata del 24 settembre li vediamo in crisi nera. Dovevano sposarsi prima di entrare nel programma, sì tra due anni ma con un simbolo, l'anello che lui aveva dato a lei per farle la proposta. "Costa 20 euro, ma per me valeva più di un diamante", dice infuriata lei dopo aver visto i video in cui Antonio ci prova spudoratamente con la tentatrice, Saretta. Anzi di più: diventa geloso e non fa a meno di dirglielo in maniera chiara. Titty, giustamente, un po' ci rimane male, perché poi c'è di mezzo anche una questione più materiale: "Abbiamo già dato l'anticipo per il matrimonio".

La terza puntata di Temptation Island 2024 racconta una storia diversa dalle solite, perché Antonio diventa protagonista di un esempio di Temptation Island all'ennesima potenza. "E se sono geloso di te, qual è il problema?", dice a Saretta dopo averle detto di provare fastidio perché parlava con un altro dei ragazzi. Quando lei se ne va infastidita, lui prova addirittura ad acciuffarla per impedirle di andare via. Musica tensiva in sottofondo e Antonio diventa in automatico il paradigma della gelosia tossica, uno schema tipo delle storie del programma, con la variante che la destinataria di gelosia non è la fidanzata dall'altra parte del villaggio, ma la tentatrice.

Nel frattempo Titty vede tutto e ne rimane legittimamente travolta, esprimendo tutta la sua rabbia sottotitolata e producendo una serie di meme che vedremo nei prossimi giorni su X. "Non gli è mai piaciuto il sushi, mangia frullato", "è una merda e una merda rimarrà", mentre giura di aver imparato tanto da questa esperienza mentre dentro di sé piange disperata. La coppia è ora in bilico, dopo che lei aveva già chiesto un falò di confronto nella seconda puntata e lui, di uscire da Temptation Island per un confronto così precoce non aveva alcuna voglia. E gli ultimi sviluppi lo dimostrano in modo chiaro.