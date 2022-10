Arisa a Verissimo: “Voglio diventare madre, ma ricorrerò all’adozione”

Arisa, ospite a Verissimo, ha parlato dell'amore. Ovviamente, tutti hanno immediatamente pensato a Vito Coppola, l'ultima grande storia che è purtroppo è finita. Lei resta sul vago e dice: "Ho amato davvero forse una volta sola". A chi si stava rivolgendo?

La nuova coach di Amici ha spiegato al salotto moderato da Silvia Toffanin che "quando ami davvero, ti rendo conto che l'amore è una magia che ti cambia". Arisa lo ha cantato tante volte l'amore, ora sa bene che "l'amore non deve durare per sempre, ma il vero amore rimane sempre con te".

Penso che sia amore quando gioisci per un'altra persona e per la sua felicità, anche quando sai che il motivo di quella felicità non sei tu. […] Rivoglio la magia dell'amore vero, altrimenti sto bene anche da sola