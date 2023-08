Arisa è la regina dark della Notte della Taranta: canta a piedi nudi con l’abito di pizzo trasparente Ieri sera si è tenuto il Concertone finale della Notte della Taranta e tra gli artisti che si sono esibiti c’era anche Arisa. La cantante si è trasformata in una regina dark, giocando con la sua sensualità tra trasparenze e maxi spacchi.

A cura di Valeria Paglionico

Ieri sera la città di Melpignano ha ospitato il Concertone della Notte della Taranta, la tappa finale del noto festival dedicato alla pizzica che ogni anno fa tappa in diverse località del Salento per poi chiudersi alla fine di agosto nella provincia di Lecce con uno spettacolare live. In tv l'evento andrà in onda il prossimo 2 settembre su Rai Uno ma sui social è già possibile "gustarsi" qualche estratto delle performance dei protagonisti. Ad accompagnare l’Orchestra Popolare Notte della Taranta e il corpo di ballo quest'anno sono stati Fiorella Mannoia, la maestra concertatrice, Brunori Sas, Tananai e Arisa. Quest'ultima ha sorpreso il pubblico in una sensuale versione regina dark: ecco cosa ha indossato.

Chi ha firmato l'abito nero di Arisa

L'avevamo lasciata alle prese con le prove tra un elegante tubino nero e un maxi dress rosso fuoco, ieri sera abbiamo ritrovato Arisa sul palco del Concerto della Notte della Taranta con un look iper femminile che non poteva passare inosservato. Si è affidata a Salvatore Vignola, designer emergente che da qualche tempo a questa parte sta curando spesso il suo armadio e che in questa occasione è riuscito a trasformarla in una regina dark. La cantante ha infatti indossato un lungo abito di pizzo nero, un modello con bustier e gonna completamente trasparenti, caratterizzato da due maxi spacchi laterali, scollatura a cuore e manichette a barca. A completare il tutto c'era un corsetto stringato che ha messo in risalto il punto vita.

Arisa in Salvatore Vignola

Arisa cambia hair look

Arisa ha anticipato il look del concerto sui social, dove al motto di "A tra poco", ha improvvisato una danza orientale a piedi nudi. Anche sul palco si è presentata senza scarpe, puntando così sulla comodità per la performance a tema pizzica. Cavigliera in vista, orecchini a multi-cerchio e laccetto intorno a collo a effetto choker: la cantante ha curato ogni singolo dettaglio del suo stile. Cosa dire, invece, sui capelli? Per l'occasione li ha scuriti, ora sono nero corvino e, complice l'utilizzo di alcune extension, sono leggermente più lunghi sui lati e sulla nuca. Insomma, Arisa sembra voler rilanciare il mullet cut in una versione rivisitata: riuscirà a diventare uno dei tagli corti must dell'autunno?