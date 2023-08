Arisa in rosso e nero balla la pizzica e si prepara alla Notte della Taranta Arisa sarà la super ospite del Concertone della Notte della Taranta 2023 diretto da Fiorella Mannoia. La cantante, tra lezioni di pizzica e prove sul palco, ha mostrato gli outfit in rosso e nero scelti per l’occasione.

Arisa alle prove del Concertone della Notte della Taranta

Manca ormai pochissimo al Concertone della Notte della Taranta, tappa finale del festival musicale dedicata alla pizzica, che ogni anno fa tappa in diverse località del Salento per poi concludersi a Melpignano per il grande concerto finale. Questa sera, 26 agosto 2023 va in scena il Concertone, che sarà poi trasmesso su RaiUno il 2 settembre 2023, il ricavato della serata servirà per piantare oltre 1500 alberi d'ulivo, innesto necessario dopo che alcuni anni fa la Xylella, un'infezione batterica, ha distrutto il paesaggio salentino facendo seccare un numero incredibile di alberi d'ulivo in tutta la Puglia.

Arisa durante le prove del Concertone

Quest'anno il Concertone della Notte della Taranta sarà diretto da Fiorella Mannoia, Maestra Concertatrice dell'edizione 2023, la quale al suo fianco, oltre all'Orchestra Popolare e ai ballerini di pizzica e taranta, ha voluto nomi noti della musica italiana, come Brunori Sas, Tanani e Arisa.

Arisa al concerto di prova

Arisa sarà dunque protagonista dell'evento più atteso dell'estate. La cantante prima del Concertone ha preso lezioni di pizzica con alcuni esperti ballerini e ha preso parte anche alle prove aperte al pubblico organizzate nei giorni precedenti all'evento finale di Melpignano.

Durante le prove del Concertone, per intonare alcuni brani della tradizione popolare salentina, Arisa ha scelto due abiti essenziali, dicendo addio ad accessori e completi troppo vistosi o esuberanti. In un primo momento ha puntata sull'eleganza del nero, indossando un semplicissimo tubino nero aderente, capo must have dell'estate 2023, con gonna asimmetrica, spalline sottili e scollatura tonda. Arisa ha completato il look indossando solo un paio di bracciali e orecchini bold a cerchio. Per i capelli ha scelto un hairstyle wet, con capelli a effetto bagnato raccolti in una fila laterale.

Dopo il nero è la volta del rosso passione, colore simbolo della taranta, spesso indossato dalle ballerine di pizzica. Arisa, per le prove sceglie dunque un abito rouge dalle linee morbide e scivolate, impreziosito da spalline con ruche e intrecci legati dietro la schiena. Anche in questo caso gli accessori sono ridotti all'osso e i capelli sono raccolti in un'acconciatura a effetto bagnato. A curare lo styling della cantante è Salvatore Vignola, talentuoso designer emergente e curatore d'immagine che presenta solitamente le sue collezioni femminili alla Milano Fashion Week.