Elisabetta Gregoraci prima e dopo il trucco: da Cattelan condivide le foto del backstage Elisabetta Gregoraci è tornata in tv ospite da Alessandro Cattelan. Prima della puntata, la conduttrice di Mad in Italy ha condiviso una serie di foto nel backstage mentre indossava i bigodini e gli occhiali da sole, rischiando un incidente su cui ha ironizzato anche durante l’intervista. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Elisabetta Gregoraci

Per Elisabetta Gregoraci non sono state giornate complesse. L'ex marito e padre di suo figlio, Nathan Falco, Flavio Briatore è stato operato per un tumore benigno al cuore. L'imprenditore ha raccontato della vicinanza di Gregoraci che gli è stata accanto durante l'intervento che si è svolto a Milano. Ora che tutto sembra essersi risolto per il meglio, la conduttrice è tornata ai suoi impegni televisivi andando ospite da Alessandro Cattelan. Prima di andare in onda, la showgirl ha condiviso diverse storie del pomeriggio prima della puntata, dov'è andata in visita allo studio poco prima di dedicarsi al make up per l'ospitata. Tra bigodini e occhiali da sole, Gregoraci ha quasi rischiato l'incidente.

Elisabetta Gregoraci con i bigodini

Elisabetta Gregoraci, bigodini e occhiali da sole prima dell'intervista

Prima della puntata di Stasera c'è Cattelan, Elisabetta Gregoraci si è scattata un selfie in macchina mentre si dirigeva verso gli studi Rai di Milano. Il completo oversize color terra di Siena indossato sopra una canottiera nera minimal si abbinava all'acconciatura ancora da fare, con i bigodini in testa. Sempre con i bigodini in testa e Ray-Ban total black, Gregoraci ha visitato lo studio del programma di Alessandro Cattelan, rischiando quasi l'incidente: indossando gli occhiali da sole ha rischiato di inciampare in uno scalino dello studio, mentre stava registrando una storia sul suo profilo Instagram.

Elisabetta Gregoraci nel backstage di Stasera c'è Cattelan

Sempre sul suo profilo la conduttrice ha immortalato il prima e dopo il trucco, mostrando i suoi capelli castano cioccolato con colpi di luce sui toni del mogano, che si abbinavano perfettamente al look scelto per la puntata.

Elisabetta Gregoraci prima della puntata di Stasera c'è Cattelan

Il look di Elisabetta Gregoraci a Stasera c'è Cattelan

Elisabetta Gregoraci si è raccontata nello studio di Stasera C'è Cattelan, late show condotto da Alessandro Cattelan su Rai 2. Tra aneddoti sulla vita privata e racconti su progetti futuri, la conduttrice ha rassicurato tutti sulle condizioni dell'ex marito, Flavio Briatore. Per l'occasione Gregoraci ha indossato un set coordinato dal anticipando l'estate con un outfit fresco. Il completo era composto da un top senza maniche un po' anni Duemila dall'effetto baggy e leggermente svasato abbinato a un paio di pantaloni a zampa a vita alta il tutto firmato Genny.

Elisabetta Gregoraci in Genny

Il motivo a righe orizzontali ricorre sia sul top che sui pantaloni svasati creando un effetto che fa sembrare il completo un unico abito. Il top e in pantaloni vengono venduti sui principali siti di e-commerce a 1.590 euro. A completare questo look estivo a un paio di sandali dorati che illuminano la mise estiva e la carnagione già abbronzata di Elisabetta Gregoraci.