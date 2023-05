Tendenza little black dress: il tubino nero è di moda anche in primavera La moda Primavera/Estate 2023 celebra il tubino nero, uno dei capi più iconici e amati del guardaroba: come sceglierlo e con cosa abbinarlo durante la bella stagione.

A cura di Beatrice Manca

Da sinistra N21, Moschino, Prada

Il tubino nero nella moda è sempre una certezza: non è un caso se è l'abito delle dive per eccellenza, consacrato prima da Coco Chanel e poi da Audrey Hepburn in Givenchy. La petite robe noir passa mai di moda e non conosce stagione. Anche in senso climatico: guai a metterlo via col cambio di stagione, perché le passerelle Primavera/Estate 2023 lo propongono in versione strapless, asimmetrica o scintillante, con le paillettes. Una guida completa ai modelli di tendenza e a come abbinare il little black dress per le giornate primaverili e per le serate d'estate.

Il tubino senza spalline

Con l'arrivo del caldo il tubino nero diventa protagonista del look, senza calze né soprabiti: il modello perfetto per la bella stagione è strapless, cioé senza maniche, come quelli proposti da Prada e Ferragamo. Chic ed elegante, questo abito midi non ha bisogno di molto per brillare: orecchini maxi, sandali gioiello e un foulard al collo per un tocco da diva. La variante più sexy? Con scollatura bustier o corpetto incorporato.

Il tubino nero di Prada

Il tubino di paillettes

L'estate è dietro l'angolo: qualunque sia la meta delle vacanze non dimenticate un tubino di paillettes per ballare sotto le stelle e illuminare le notti estive. Perfetto anche in città con un paio di semplici mules e una pochette rigida.

Il tubino di paillettes di N°21

Il tubino corto e scollato

Chi ha detto che in primavera o in estate non ci si può vestire di nero? Si può, a patto di scegliere il tessuto giusto, giocare con accessori dai colori accesi e tagli leggeri e ariosi. Il tubino ideale per la Primavera/Estate è scollato o con intrecci sulla schiena, il giusto compromesso tra sensualità ed eleganza.

Il tubino scollato di Moschino

Il little black dress asimmetrico

Le giornate si allungano e il sole invita a scoprirsi: l'abito ‘salvalook' per una serata fuori o una cena è il tubino asimmetrico, con tagli obliqui o drappeggi. Come si abbina? Con sandali color corallo, per un tocco più pop, o con accessori nude per un risultato più sofisticato.

Il tubino asimmetrico di Stella McCartney

Il tubino lungo fino ai piedi

Per una serata speciale puntate su un modello lungo che giochi sulle trasparenze, il must della Primavera/Estate 2023. Un abito dalla linea rigorosa, impreziosito da pochi gioielli ben studiati – come una spilla o un bracciale rigido, riflette l'eleganza minimal che domina i trend di stagione.