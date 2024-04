Miriam Leone, primo compleanno da mamma con abito azzurro cielo e cerchietto coordinato

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone

Per Miriam Leone è stato un weekend speciale. L'attrice, diventata mamma lo scorso 29 dicembre del piccolo Orlando, ha festeggiato il suo 39esimo compleanno, il primo da neo genitore. Leone, che è da poco tornata a lavoro dopo la gravidanza e l'arrivo del primo figlio, si è concessa una piccola festa con gli amici in quella che probabilmente è la terrazza della sua casa a Milano. Per l'occasione ha indossato un abito color pastello dai toni perfettamente primaverile.

Il look di Miriam Leone per il compleanno

Festa di compleanno di primavera per Miriam Leone. Come ha mostrato sul suo profilo Instagram, oltre ai tanti amici al party c'era anche il figlio Orlando, che ha poco più di tre mesi. L'attrice era raggiante, come si vede nel video in cui spegne le candeline davanti a una tavola imbandita tra dolci, bicchieri e torte rosa. Per l'occasione Leone ha indossato un abito midi cashmere e seta a coste color azzurro cielo, en pendat con il cerchietto che incorniciava i suoi capelli rosso rame.

L'abito celeste di Miriam Leone

L'abito, che al centro ha una serie di bottoni che terminano in un colletto, ha quasi il sapore degli abiti anni Cinquanta ed esalta perfettamente la silhouette di Miriam Leone. Il celeste quasi minerale del vestito è ormai uno dei colori che vediamo più frequentemente indosso a Miriam Leone dalla nascita del piccolo Orlando.

Il vestito di Miriam Leone firmato Gabriela Hearst

Un riferimento che lei stessa ha contestualizzato nella didascalia accanto alle foto del compleanno: "Un grazie grande così per gli auguri, per i pensieri, per i regali, per la presenza, per aver celebrato con me questo giorno di festa…vi abbraccio tutti! Benvenuta a questa “Vita Nova”, questa Miriam nuova e quella piccola che rimane dentro di me, ancora una volta vestita di celeste". Il vestito celeste è firmato Gabriela Hearst, brand omonimo dell'ex Direttrice Creativa di Chloé, e viene venduto a 1.530 euro.

Miriam Leone in Gabriela Hearst