Miriam Leone torna a lavoro a tre mesi dal parto: il look sul set è con body nude Miriam Leone torna sul set a quasi tre mesi dalla nascita del figlio Orlando: l'attrice splende mentre racconta comincia un nuovo progetto, con un look super glamour per la primavera 2024.

A cura di Arianna Colzi

Miriam Leone torna sul set. A quasi tre mesi dalla nascita del suo primo figlio, Orlando, venuto al mondo lo scorso 29 dicembre, l'attrice ha raccontato la sua prima giornata di lavoro dopo la maternità. Anche se non sappiamo se si tratti di un nuovo film o di un semplice servizio fotografico, Miriam Leone ha raccontato nelle storie Instagram la sua emozione per il ritorno a lavoro: "Oggi primo giorno di set, dopo due mesi nel mio nido, in casa con il mio bebé: sono molto emozionata e sono anche truccata!". Durante questi primi mesi da neomamma, Leone si è mostrata spesso sui social struccata, anche per condividere qualche consiglio beauty per lenire le occhiaie da notti in bianco. Prima di tornare sul set, avevamo già visto l'attrice in splendida forma alla Fashion Week milanese, seduta in prima fila alla sfilata di Etro, Maison di cui è brand ambassador.

Miriam Leone, l'outfit per il ritorno sul set

Nel racconto social del suo primo giorno di lavoro, Miriam Leone appare raggiante. Per il nuovo progetto, l'attrice ha indossato un look sui toni del verde di cui ha condiviso alcuni scatti su Instagram.Per arrivare sul set con la carrozzina ha sfoggiato un cappotto verde petrolio lunghissimo, abbinato a un abito leggero color verde salvia: un outfit costruito su uno dei colori di tendenza della Primavera/Estate 2024. A completare questo look anche un paio di zoccoli scamosciati bordeaux, gli stessi che sfoggiava quando è uscita dall'ospedale dov'è nato il suo primo figlio.

Una volta arrivata in camerino, mentre si preparava per entrare in scena, Miriam Leone si è scatta alcune fotografie. Mentre tiene in posa i bigodini, l'attrice sfoggia un coprispalle sui toni del giallo e del verde lime dalle maniche scampanate, abbinato a un body nude: un look primaverile che si abbina perfettamente agli occhi verdi dell'attrice.

