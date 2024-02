Miriam Leone mamma senza trucco: il rimedio contro le notti in bianco sono le patch per le occhiaie Miriam Leone è diventata mamma da esattamente due mesi e ha già trovato il rimedio contro le notti in bianco: delle patch anti-occhiaie che usa quotidianamente. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriam Leone è diventata mamma per la prima volta da esattamente due mesi, negli ultimi giorni del 2023 ha messo al mondo il piccolo Orlando, il figlio nato dal matrimonio con Paolo Carullo, e da allora la sua vita è cambiata in modo drastico. Ha messo temporaneamente in pausa la carriera per dedicarsi anima e corpo alla maternità ma, nonostante ciò, ha trovato lo stesso il tempo per partecipare alle sfilate della Milano Fashion Week, dove è apparsa super glamour con gonna di jeans e trench di pelle. Ora ha ripreso la normale quotidianità fatta di poppate e pannolini e sui social ha rivelato il piccolo "trucco" di cui si serve regolarmente per contrastare le occhiaie (probabilmente dovute alle notti in bianco).

Miriam Leone senza trucco

Non è la prima volta che Miriam Leone si mostra al naturale sui social dopo il parto, anzi, da quando è diventata mamma a oggi ha spesso documentato questa nuova esperienza con degli adorabili scatti acqua e sapone (o al massimo con dei make-up "casalinghi" improvvisati in ricordo dei sabato sera scatenati). Nonostante l'assenza di trucco, però, l'attrice è sempre meravigliosa, a prova del fatto che la sua innata bellezza non ha bisogno di filtri o di artifici. Nelle ultime ore lo ha fatto ancora e, al motto di "E voi come affrontate questo lunedì?", si è scattata un no make-up selfie, così da dimostrare a tutti di non temere affatto l'inizio di una nuova settimana (e neppure i classici stereotipi sociali).

Miriam Leone senza trucco

Il trick beauty di Miriam Leone

Miriam si è immortalata sullo sfondo di una libreria che ha in casa con indosso un cardigan beige a costine abbottonato fino al collo e una collana di perline rosso fuoco. Ad attirare le attenzioni dei fan, però, non è stato tanto l'0utfit, quanto piuttosto le patch anti-occhiaie che ha applicato sul viso. Probabilmente si tratta del trick beauty di cui si serve regolarmente per limitare gli effetti delle notti in bianco trascorse col piccolo Orlando, la cosa certa è che per lei è una vera e propria abitudine e a dimostrarlo è stato l'hashtag #piccolirimediquotidiani. Insomma, è proprio il caso di dire "Miriam Leone una di noi": è una mamma assolutamente "normale" che ogni giorno si ritrova a combattere contro i piccoli inconvenienti quotidiani proprio come tutte.