Miriam Leone alle sfilate di Milano dopo il parto: il dolce messaggio dedicato alle neomamme Miriam Leone è diventata mamma da pochi mesi ma non per questo ha rinunciato alla Milano Fashion Week: ecco il look che ha sfoggiato alla sfilata di Etro.

A cura di Valeria Paglionico

È partita ufficialmente la Milano Fashion Week e sono moltissime le Maison che stanno presentando le loro collezioni per l'Autunno/Inverno 2024-25 con degli show spettacolari e d'impatto. Come da tradizione a eventi simili, i front-row si stanno trasformando in veri e propri red carpet grazie alle numerose star che accorrono per sfidarsi a colpi di stile tra tacchi a spillo, abiti originali e accessori di lusso. Ieri sera si è tenuto lo show di Etro e, al di là della vincitrice di Sanremo Angelina Mango, tra gli ospiti c'era anche Miriam Leone, tornata alla Settimana della Moda a poche settimane dalla nascita del piccolo Orlando.

Miriam Leone, il messaggio alle neomamme

Il 29 dicembre è nato Orlando Carullo, il primo figlio di Miriam Leone e di suo marito Paolo Carullo. Dopo aver documentato sui social la sua nuova vita da mamma tra selfie al naturale e trucchi "casalinghi" improvvisati, l'attrice è finalmente tornata alla vita mondana, prendendosi una temporanea pausa da pannolini, omogeneizzati e poppate. Lo ha fatto in occasione della Milano Fashion Week partecipando sfilata di Etro, Maison che spesso ha curato i suoi look per le occasioni importanti. Naturalmente ha documentato tutto sui social, lanciando un messaggio alle neomamme: "Primo trucco (strafigo) per il primo evento di lavoro post parto… in questa fase in cui non ci si vede o sente sempre al top è un bel regalo! Ricordate che nella vita ci sono momenti che ti senti (e magari sei…) crisalide e momenti che ti senti farfalla… e va bene così".

Miriam Leone si prepara per la Fashion Week

Il look di Miriam Leone alle sfilate

Sui social si era mostrata pronta per dare il via alla Fashion Week con maxi scunchie fiorato e camicia col colletto di ruches, in serata Miriam Leone si è trasformata in una diva moderna. Alla sfilata di Etro ha infatti indossato una giacca di pelle nera dal taglio classico, abbinandola a un top dai toni dark decorato con le iconiche stampe geometriche della Maison. Per completare il tutto ha scelto un accessorio in pieno stile anni 2000: una maxi gonna in denim lunga fino alle caviglie e con dei profondi spacchi laterali. Borsetta arancione a contrasto, manicure total black e capelli lasciati sciolti e leggermente ondulati: Miriam non è mai stata tanto splendida e raggiante.