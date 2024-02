Angelina Mango dopo Sanremo conquista Milano: alle sfilate con i fiori e la maxi pelliccia Angelina Mango ha preso parte allo show di Etro nel primo giorno della Milano Fashion Week. La cantante, fresca vincitrice di Sanremo 2024, era seduta in prima fila con un total look firmato Marco De Vincenzo, designer che ha curato i suoi outfit all’Ariston. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Arianna Colzi

Angelina Mango

Angelina Mango è stata la protagonista della sfilata di Etro firmata Marco De Vincenzo nel primo giorno di Milano Fashion Week. La cantante, fresca vincitrice di Sanremo 2024, era seduta in prima fila ad assistere alla presentazione della collezione Autunno/Inverno 2024-25. La cantante è arrivata in piazza Lina Bo Bardi a Milano indossano un outfit che riprendeva i motivi degli abiti visti sul palco dell'Ariston.

Il look di Angelina Mango alla sfilata di Etro

Angelina Mango ha ripreso i motivi arabeggianti e geometrici presenti su molti degli abiti indossati a Sanremo, interamente custom made per le sue esibizioni. La cantante de La Noia è arrivata allo show con un cappotto di pelliccia multicolor, che mischiava le sfumature del borgogna e del verde, creando un effetto caleidoscopico. Sotto il lungo coprispalle, Angelina Mango ha sfoggiato un set coordinato composto da pantaloni e crop top con un effetto trasparente. Entrambi i capi giocavano sul nude, rivestito da una fantasia floreale color azzurro cielo.

Non poteva mancare anche una borsa coordinata ai toni cerulei dell'intero look: si tratta della it-bag di Etro, la borsa a mano Vela, che Angelina Mango ha sfoggiato in azzurro. L'accessorio presenta una rifinitura in metallo da cui parte il ciondolo con il logo Pegaso, simbolo del brand, che è inciso con la stessa tecnica della coniatura delle monete. Fuori dallo show Angelina Mango ha raccontato il percorso stilistico fatto a Sanremo 2024, anche con l'aiuto dello stylist Nick Cerioni, che ha studiato insieme a lei abiti che la facessero sentire libera sul palco.

La collezione Autunno/Inverno 2024-25

Nella collezione di Etro Autunno/Inverno 2024-25, Marco De Vincenzo parte dalla solida tradizione del brand italiano per innovarla e reinterpretarla in chiave postmoderna. Anche grazie alla cantautrice Miglio, interprete di brani che riportano alle atmosfere urban e metropolitane, lo show presenta il tradizionale paisley di casa Etro rivisitato su tessuti in lana decò o fantasie riprodotte con la tecnica della foglia d'oro. La severità elegante dei blazer oversized e dei cappotti in lana viene smorzata da completi ricchi di fantasie floreali e non solo. Insomma, i tessuti, da sempre al centro delle collezioni di De Vincenzo, si prendono la scena in questa sfilata, delineando forme e silhouette di un mondo contemporaneo.