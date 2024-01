Miriam Leone torna a casa dopo il parto: il primo look da neomamma è con gli zoccoli ai piedi L’attrice ha lasciato l’ospedale dopo la nascita del primogenito Orlando. Accompagnata dal marito, ha sfoggiato un outfit all’insegna della comodità, indossato un paio di zoccoli, tendenza della stagione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annachiara Gaggino

Miriam Leone inizia la sua avventura da neomamma. Il settimanale Chi l'ha immortalata all'uscita dall'ospedale Humanitas assieme al marito Paolo Carullo e al neonato Orlando. Sotto un ombrello per riparare lei e il bambino dalla pioggia, l'attrice è raggiante, sorride alle fotocamere e saluta. Il piccolo Orlando, primogenito della coppia, è venuto al mondo il 29 dicembre e ha preso entrambi i cognomi dei genitori, con uno strappo alla regola, registrando prima quello della madre.

Il look di Miriam Leone fuori dall'ospedale

L'ex Miss Italia per lasciare l'ospedale ha scelto un look comodo: occhiali da sole, cappello di lana viola e cappotto verdone per contrastare il freddo. Sotto il capo spalla ha lasciato le gambe nude, e sfoggiato un paio di zoccoli bordeaux scamosciati in legno. D'altronde, nessuno si sarebbe aspettato un paio di tacchi alti subito dopo un parto. Miriam Leone riesce così a sdoganare una calzatura prima messa al bando, rendendola trendy e dettando la nuova tendenza.

Chi è Paolo Carullo, marito di Miriam Leone

Miriam Leone e Paolo Carullo si sono sposati nel 2021 in Sicilia. La coppia, molto riservata, si era conosciuta a una festa in Toscana: "ho trovato l'unico siciliano e ci siamo messi a parlare della Sicilia e da lì siamo finiti all'altare", ha raccontato l'attrice nel salotto di Verissimo di Silvia Toffanin. Classe 1980, Carullo è nato a Caltagirone, in provincia di Catania e nel 2006 si è laureato in Economia e Finanza a Milano. Lontano dal mondo dello spettacolo è un appassionato di musica e ha fondato la sua banda, Apple Jack.

