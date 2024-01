Miriam Leone è diventata mamma di Orlando: qual è il significato del nome scelto per il figlio Miriam Leone è diventata mamma, ha messo al mondo il suo primo figlio nato dal matrimonio con Paolo Carullo. Come lo ha chiamato? Orlando: ecco il significato del nome scelto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Miriam Leone è diventata mamma: a poche ore dall'inizio del 2024 ha messo al mondo il piccolo Orlando, il primo figlio nato dal matrimonio con Paolo Carullo. Sebbene inizialmente avesse preferito tenere la gravidanza nascosta, dopo aver fatto l'annuncio ufficiale con un servizio fotografico da copertina non ha più potuto fare a meno di mostrare lo splendido pancione, giocando con degli outfit sensuali e fascianti che lo hanno messo in risalto. Ora l'attrice può tenere finalmente il piccolo tra le braccia e, a giudicare dal post social con cui ha comunicato la sua nascita ai followers, non potrebbe essere più felice: ecco cosa significa il nome che ha scelto per il primogenito.

L'annuncio della nascita di Orlando Leone Carullo

"Il 29 Dicembre è nato il nostro bambino…Orlando Leone Carullo…Amore infinito… grazie alla vita, a mio marito Paolo, alla nostra famiglia, al Dott. Bulfoni, Stefania Del Duca e tutta la squadra delle ostetriche, al dottor Ciralli e tutto il personale meraviglioso dell’Humanitas… siamo felicissimi", sono state queste le parole usate da Miriam Leone sui social per annunciare la nascita del primo figlio (al quale sembra aver dato entrambi i cognomi). Al momento non ha ancora mostrato il piccolo in primo piano, si è limitata a scattare una foto della sua manina che le stringe il pollice mentre al polso porta ancora il braccialetto della clinica. Lo scatto è un'esplosione di dolcezza ed è stato accompagnato da migliaia di messaggi di auguri dei fan.

La prima foto da mamma di Miriam Leone

Il significato del nome Orlando

Orlando proviene da Rolando, per la precisione dal nome di origini franco-latino Hruodolandus, del quale col tempo le due iniziali sono state invertite. Letteralmente significa "colui che ha la fama di ardito", "famoso per la sua gloria" ed è stato usato fin dal Rinascimento sia nelle canzoni che nei poemi carolingi. Si è diffuso in tutto il nostro paese grazie a Boiardo e ad Ariosto, gli autori di due opere leggendarie della letteratura italiana, l'Orlando innamorato e l'Orlando furioso, che hanno così battezzato il paladino Rolando, protagonista della Chanson de Roland. È proprio grazie alle opere letterarie che il nome ha "viaggiato" in ogni parte del mondo (anche se in America la città di Orlando deve il suo nome a Orlando Reeves, soldato lì ucciso nel 1835 dai nativi Seminole). Orlando festeggia l'onomastico il 15 settembre, giorno in cui viene celebrato Orlando de' Medici eremita nei boschi presso Bargone.

Leggi anche Alma Futura, il significato del nome scelto da Levante per la prima figlia