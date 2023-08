Miriam Leone annuncia la gravidanza: in copertina brilla vestita di verde tra oro e diamanti “Ora inizia il mio nuovo viaggio”: con queste parole Miriam Leone ha annunciato di essere incinta del primo figlio.

A cura di Giusy Dente

Miriam Leone in Valentino, orecchini e bracciali Bulgari.

Miriam Leone presto sarà mamma. L'attrice ha annunciato la prima gravidanza: aspetta un figlio dal marito Paolo Carullo, sposato a settembre 2021. La ex Miss Italia ha affidato la grande notizia a Vanity Fair, che le ha dedicato la copertina. Nell'intervista ha parlato ovviamente proprio della maternità: dalla scoperta di avere buna nuova vita in grembo alle emozioni di questo periodo magico fino a ciò che si augura per suo figlio.

Miriam Leone è incinta

"Ora inizia il mio nuovo viaggio" ha detto Miriam Leone, prontissima per la nuova avventura della maternità. Nel suo caso, si tratta di un figlio fortemente voluto, ma è convinta che non sia la gravidanza a definire la realizzazione di una donna. "Sono davvero felicissima ed ero felice anche prima, in un modo diverso. Per questo sono convinta che una donna deve essere tutelata sempre nel suo diritto di avere o non avere un figlio. Nessuno ha il diritto di dire che cosa è giusto e che cosa sbagliato" ha raccontato a Vanity Fair. A lei più volte, in passato, sono state attribuite gravidanze, sulla base semplicemente di foto con un po' di pancetta in vista: "Avevo appena mangiato oppure avevo un vestito particolarmente stretto" ha detto.

A volte le persone con la loro invadenza e le loro domande possono ferire, perché non conoscono il vissuto intimo delle persone, le loro reali emozioni, ciò che provano realmente. "La maternità è una scelta personale che spesso non è nemmeno una scelta. E io non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne. È una domanda che era naturale fino a cinquanta o sessanta anni fa, quando le donne erano relegate a quel ruolo lì. Adesso non è più così" ha commentato. Eppure, proprio riguardandosi in alcuni scatti e notando una strana pancetta lei si è accorta di essere incinta! Da lì ha fatto un test, ma conosceva già la risposta: "Era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, ero in una beatitudine costante".

in foto: tuta Valentino

I look di Miriam Leone per l'annuncio della gravidanza

Sulla copertina di Vanity Fair a lei dedicata, Miriam Leone indossa una tuta verde di Valentino, con ampie maniche lunghe e pantaloni palazzo. Costa 6500 euro. Nel servizio fotografico, sfoggia look glamour ed eleganti, che rispecchiano in pieno la sua anima: un abito in maglia Fendi con colletto leggermente rialzato abbinato a slingback Gianvito Rossi, un completo di seta Dior viola composto da top strapless e gonna ampia, un abito con maniche a palloncino di Tod's impreziosito da micro cristalli, un abito di velluto nero con ampia scollatura firmato Emporio Armani.

I wet hair (la chioma effetto bagnato) è opera di Davide Diodovich, mentre si sono occupati del make-up Simone Belli e Chiara Gattellaro. Negli scatti (realizzati da Giulio Rustichelli) ha aggiunto preziosissimi gioielli in oro e diamanti di Bulgari. Spicca al polso l'iconico bracciale Serpenti. L'orologio in oro e diamanti è invece di Omega. Bulgari è una Maison a lei particolarmente cara, che l'ha scelta come Ambassador per l'Italia per la gioielleria e l'Alta Gioielleria. Ma più dell'oro e dei diamanti, l'attrice brilla di luce propria.