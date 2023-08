Notte della Taranta 2023 in tv: tutti gli ospiti e dove vedere il concertone con Fiorella Mannoia Tutto pronto per il concertone della Notte della Taranta 2023 il 26 agosto 2023 a Melpigliano (Lecce): Arisa sarà la super ospite della serata e si aggiunge agli altri big della musica italiana Tananai e Brunori Sas, invitati all’evento che vedrà Fiorella Mannoia ricoprire il ruolo di “maestra concertatrice”. Tutti i dettagli e come seguirla in tv.

A cura di Gaia Martino

Tutto pronto per il concertone della Notte della Taranta, arrivato alla sua 26esima edizione. Il Festival itinerante la cui durata è dal 1 al 27 agosto, ha in programma stasera, 26 agosto 2023, a Melpignano (Lecce) il mega evento il cui ricavato sarà utilizzato per piantare altri 1500 alberi di ulivo nel Parco Ulivi Taranta a Carpignano Salentino in collaborazione con OLIVAMI. Sono previsti tanti ospiti sul mega palco, accompagnati dall’Orchestra Popolare La Notte della Taranta diretta dalla maestra concertatrice Fiorella Mannoia. Super ospite della serata Arisa.

Notte della Taranta 2023: chi sono gli ospiti

Arisa, voce d'oro della musica italiana, è la super ospite scelta per il concertone della Notte della Taranta 2023 stasera, sabato 26 agosto, a Melpigliano nel Salento. Sarà lei a interpretare due brani tra i più celebri della cultura popolare: Ferma Zitella e Lu Ruciu de lu mare. "Sono felicissima ed emozionata. È un onore per me incontrare il pubblico della Taranta" – ha detto la cantante – "Sarà un viaggio meraviglioso nei ritmi del Salento che richiamano i suoni della mia Basilicata. Due territori che hanno vissuto l’isolamento geografico ma che grazie alla Cultura sono riusciti a determinare la loro crescita. Ringrazio Fiorella Mannoia per l’invito. Essere ospite in questa edizione dedicata alle donne è motivo di orgoglio. Con lei canterò Ferma Zitella, un brano che mi ha particolarmente colpito fin dal primo ascolto. Non vedo l’ora di salire sul magico palco della Taranta e ballare la pizzica”. L'artista regalerà al pubblico della Taranta anche i versi di La Notte, brano tratto dall’album Amami arrangiato e prodotto artisticamente da Mauro Pagani, maestro concertatore dal 2007 al 2009. Oltre lei, ci saranno altri due grandi della musica italiana, Tananai e Brunori Sas.

Quando e dove vedere il concertone in diretta tv

Il Concertone della Taranta sarà trasmesso il 2 settembre 2023 su Rai Uno in seconda serata, con la regia di Stefano Mignucci, le scenografie di Marco Calzavara e la fotografia di Marco Lucarelli.