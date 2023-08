Fiorella Mannoia ad Andrea Giambruno: “Basta, non dite alle donne di non bere, rivolgetevi all’orco” Fiorella Mannoia, in un post pubblicato su X, ha commentato le dichiarazioni di Andrea Giambruno sugli stupri avvenuti a Palermo e Caivano.

A cura di Daniela Seclì

Fiorella Mannoia è da sempre attivamente impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne anche attraverso l'associazione Una, Nessuna, Centomila. In queste ore, ha commentato alcune dichiarazioni di Andrea Giambruno. Nel corso del programma di Rete4 Diario del Giorno, il giornalista ha parlato degli stupri avvenuti a Palermo e a Caivano. Ha chiesto ai suoi ospiti come ci si possa difendere da queste aggressioni. Poi, la frase che è finita al centro di un serrato dibattito sui social:

Forse dovremmo essere più protettivi nel dialogo e nel lessico. Certo che se tu vai a ballare, hai tutto il diritto di ubriacarti, certamente questo è assodato, non ci deve essere nessun tipo di fraintendimento, come dice Senaldi, nessun tipo di inciampo, però se eviti di ubriacarti e di perdere i sensi, magari eviti di incorrere in determinate problematiche e poi rischi effettivamente che il lupo lo trovi.

Fiorella Mannoia commenta le parole di Andrea Giambruno

Fiorella Mannoia, in un post pubblicato su X, ha detto la sua sulle parole di Andrea Giambruno. L'artista ha trovato inopportuno consigliare alle donne come non scatenare la violenza degli uomini anziché rivolgersi agli stupratori:

Invitare a non disfarsi con l'alcol, e vale per tutti, è un conto ed è giusto, ma esortare le donne a non bere perché c'é il rischio che l'orco di turno non tenga a freno la bestia che ha tra le gambe è una storia che non si può più sentire. Ditelo a loro! Rivolgetevi a loro! BASTA!

Andrea Giambruno risponde alle polemiche

Andrea Giambruno, intanto, ha replicato alle polemiche nel corso della puntata del programma Diario del Giorno trasmessa martedì 29 agosto. Il giornalista ha dichiarato che le sue parole sono state strumentalizzate: