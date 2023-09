Caterina Balivo torna in Rai: “Non sono frutto di scelte politiche, questo governo non l’ho votato” A partire da lunedì 11 settembre alle 14:00 Caterina Balivo sarà alla guida del nuovo salotto pomeridiano di Rai 1, La volta buona. Prenderà il posto fino allo scorso anno di Serena Bortone. “Mi hanno voluta perché vengo da quasi 20 anni di tv del pomeriggio. Il governo? Non voto da 10 anni, ce l’ho coi politici”.

A cura di Giulia Turco

Caterina Balivo torna in tv e riparte dalla Rai, con la conduzione del nuovo programma La volta buona, che andrà in onda nella fascia del pomeriggio, a partire dalle 14, su Rai 1. Sarà in sostituzione del salotto di Serena Bortone, così come ha voluto il nuovo direttore del Day Time Angelo Mellone. Gli ascolti di Oggi è un altro giorno sono arrivati a sfiorare il 16% di share per la rete. “Se sono preoccupata? No”, confessa Balivo al Messaggero. “Ad attrarre più di un milione di spettatori sono abituata da anni, mi preoccupa piuttosto trovare un nuovo equilibrio per la mia quotidianità familiare”.

Caterina Balivo prende il posto di Serena Bortone su Rai 1

Stando alle indiscrezioni trapelate, Serena Bortone sarebbe stata lasciata andare via dalla Rai perché non in linea con il profilo editoriale della nuova stagione. Ciò non significa, sostiene Balivo, che la scelta di rimpiazzarla sia dovuta ad una presa di posizione precisa rispetto al governo in corsa, sostiene la conduttrice. “C’è una bella differenza fra una giornalista in qualche modo legata politicamente a questa o quell’area e una conduttrice come me. Io non sono frutto di una scelta politica, io vengo da quasi vent’anni di tv del pomeriggio”, spiega. La conduttrice avrebbe un certo prurito verso le scelte politiche di ogni colore. “Questo governo io non l’ho votato. Non lo faccio più da 10 anni. Ce l’ho coi politici perché non pensano al bene di tutti, ma solo a quelli di parte”.

Il nuovo salotto pomeridiano La volta buona

Il nuovo contenitore pomeridiano di Rai 1 sarà comunque una ventata di aria fresca e riporterà uno dei volti più affezionati della rete, dopo l’addio del 2020. “Sono migliorata”, ammette Balivo che conferma di essere una furia sul lavoro, una tipa tosta, fumantina e puntigliosa “Tre anni lontana dalla Rai mi sono serviti. Adesso per esempio con il programma tante cose non sono al massimo. In passato sarei stata una furia, ora sono tranquilla”. Sarà uno spazio per l’attualità, la cronaca bianca, la musica e lo spettacolo, passando per i social. Tanti gli ospiti, alcuni dei quali hanno collaborato al podcast della conduttrice Ricomincio dal no. “Se ci sarà anche Roberto Saviano? Il direttore mi ha detto di invitare chi voglio, basta che raccontino cose pertinenti. Non ho avuto una lista nera”.