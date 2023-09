Caterina Balivo si emoziona per il ritorno in Rai: “Mi sono presa del tempo per decidere” Per “La volta buona”, in onda dal lunedì al venerdì alle 14.05, Caterina Balivo ha detto di averci messo del tempo prima di accettare questa offerta.

Caterina Balivo ritorna al pomeriggio di Rai1 dopo aver lasciato per tre stagioni la gestione a Serena Bortone. Logico che per la prima puntata de La volta buona ci potesse essere un po' di emozione. Nell'anteprima del programma, che vede tra gli altri anche la partecipazione di Tullio Solenghi, la conduttrice napoletana non ha nascosto l'emozione: "Ci ho messo del tempo per decidere, ho accettato solo dopo un po' di tempo".

Le parole di Caterina Balivo

Per "La volta buona", in onda dal lunedì al venerdì alle 14.05, Caterina Balivo ha detto di averci messo del tempo prima di accettare questa offerta. Spiega così quello che vorranno fare all'interno di questo programma che accompagnerà per tutta la stagione i pomeriggi di Rai1:

Ho accettato solo dopo aver preso del tempo per decidere. Sono super emozionata. Ho accettato perché ho capito che questa trasmissione vuole raccontare tutte le volte che la vita vi ha sorpreso, vi ha meravigliato, tutte le volte che pensavate che questa vita era finita e invece no. In ogni vita, arriva un'occasione insperata, qualcosa che ti fa stare meglio, fa stare meglio te e chi ti sta vicino. Alcune di queste volte, queste occasioni non si capiscono. Ecco perché queste occasioni vanno studiate, vanno capite, noi ce la metteremo tutta per farla capire anche a voi. Non so se ci riusciremo, ma ce la metteremo tutto. Noi vogliamo questo ed è per questo che si chiama La Volta Buona.

Come funziona La Volta Buona

La Volta Buona mischia interviste e giochi a premi con chi telefona da casa. Stando alle anticipazioni, ogni puntata ha un suo protagonista che aiuterà la conduttrice nello svolgimento della puntata. Nella puntata del lunedì, la puntata inaugurale, c'è Tullio Solenghi. Nella giornata di martedì 12 settembre è stato annunciato Francesco Paolantoni. Tra gli altri ospiti, nella prima puntata ci sono anche i personaggi che gravitano nell'universo Rai: Alessandro Tersigni, Chiara Baschetti, Vanessa Gravina, Roberto Farnesi e Flavio Parenti, ovvero i protagonisti de Il Paradiso delle Signore, soap opera che va in onda dal 2015.