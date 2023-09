Disavventura per Caterina Balivo: “Sono caduta prima della conferenza stampa Rai” Caterina Balivo è caduta a causa di un cagnolino. La conduttrice ha raccontato la sua disavventura su Instagram.

A cura di Daniela Seclì

Caterina Balivo ha raccontato su Instagram la disavventura che ha vissuto poco prima di presenziare alla conferenza stampa di presentazione dei palinsesti autunnali dell’Intrattenimento Day Time Rai, che si è tenuta a Roma mercoledì 6 settembre. Un cagnolino l'ha fatta cadere.

Caterina Balivo racconta la sua disavventura

Caterina Balivo sarà tra i protagonisti della prossima stagione targata Rai. La conduttrice, infatti, sarà al timone del programma La volta buona, che andrà in onda alle ore 12:30 dopo il Tg1. Si tratta di una trasmissione di approfondimento e di cronaca, ma il tutto verrà raccontato con leggerezza, mirando principalmente all'intrattenimento. In queste ore, però, in alcune storie pubblicate su Instagram, Caterina Balivo ha raccontato cosa le è successo, mentre si stava recando alla conferenza stampa:

Oggi a 100 metri da Viale Mazzini ero ferma, avevo fatto una chiamata. Ricomincio a camminare. Un barboncino vuole giocare con me, ma mi prende così e io cado. Mi sporco il pantalone, ma soprattutto me lo buco.

Le foto con il pantalone strappato

Caterina Balivo sta bene, non ha riportato alcuna ferita dopo la caduta. L'unico inconveniente è stato il buco nel pantalone che indossava alla conferenza stampa:

Ho fatto tutte le foto con la gamba destra davanti alla gamba sinistra. Credetemi, un imbarazzo, seduta lì in prima fila con la gamba destra sulla gamba sinistra, che è andata praticamente in cancrena (ride, ndr).

In un video successivo ha mostrato il pantalone giallo bucato, ma ha sdrammatizzato: "È la volta buona che ne compro un altro". Poi, ha riportato le parole consolatorie che uno degli utenti che la seguono le ha scritto in privato: "E poi il giallo è il colore della velocità, perciò ci può stare uno strappo (cit. da un follower in direct)". Insomma, un piccolo imprevisto che non ha oscurato il suo entusiasmo per questa nuova esperienza lavorativa.