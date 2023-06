L’addio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno: “Il servizio pubblico è pluralismo e inclusione” Serena Bortone si congeda dall’ultima puntata di “Oggi è un altro giorno”, il programma pomeridiano di Rai1 del quale era al timone da tre anni e che, stando ai nuovi assetti della tv pubblica, l’anno prossimo non ci sarà.

A cura di Ilaria Costabile

Venerdì 30 giugno si chiude la stagione televisiva di molti programmi Rai, che lasciano spazio alle trasmissioni estive. È quindi giunto il momento dei saluti e dei bilanci, anche Serena Bortone si congeda da "Oggi è un altro giorno", la trasmissione di cui è al timone ormai da tre anni e che, stando alle indiscrezioni sui nuovi assetti Rai, non ci sarà nella prossima stagione tv. La conduttrice, non senza una certa commozione, saluta il suo pubblico e sottolinea la necessità di tenere fede ai valori del servizio pubblico.

L'addio di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno

Si chiude in un venerdì d'estate, l'ultima puntata di Oggi è un altro giorno, uno dei programmi pomeridiani di Rai1 più seguiti del prime time, diventato salotto di conversazioni, confidenze e anche approfondimenti sull'attualità. Serena Bortone è stata una padrona di casa che è riuscita a conquistare la stima e l'affetto del pubblico, riuscendo nell'impresa di tenere ben alti gli ascolti della fascia oraria post prandiale, tra le più difficili da sostenere.

La giornalista, quindi, circondata dai suoi affetti stabili, divenuti delle vere e proprie colonne su cui appoggiarsi e con cui condividere ogni diretta, si congeda da quello che è l'ultimo appuntamento con la trasmissione, destinata ad essere accantonata negli archivi Rai. Ecco, quindi, le sue parole:

Perché il servizio pubblico è pluralismo, inclusione e sostegno alla fragilità. Avere alzato e di molto, gli ascolti di questa fascia, è la conferma ultima che avevamo ragione. Vi lascio con un augurio, che è anche una esortazione, siate liberi, siate autentici a qualsiasi prezzo. Buon vento, will meet again, ci rivedremo ancora.

Il futuro di Serena Bortone

L'ha detto lei stessa nel salutare i suoi affezionati spettatori "ci rivedremo ancora" e, in effetti, stando a quelle che sono le collocazioni nei palinsesti della tv pubblica, a Serena Bortone è stato affidato un nuovo programma. Si tratta di un doppio appuntamento che andrà in onda nel weekend, nell'access prime time di Rai3, che andrebbe a sostituire "Le parole" di Massimo Gramellini, emigrato a La7. Sul nuovo progetto, però, la diretta interessata non ha proferito parola, ma è probabile che da settembre la vedremo in una nuova veste televisiva.