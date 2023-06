Paolantoni bacchetta la Rai: “Sto andando a Oggi è un altro giorno, altro programma che sarà cancellato” Il comico ci va giù pesante e fa un riferimento ai grandi cambiamenti che ci saranno già a partire dalla prossima stagione: “Ci vediamo oggi su Rai1 a “Oggi è un altro giorno” con Serena Bortone. Altro programma che sarà eliminato, mah!”.

Francesco Paolantoni non le manda a dire in un video personale pubblicato sulla sua pagina social. Nella giornata di giovedì 29 giugno, il comico napoletano è stato ospite di Serena Bortone nel consueto "Oggi è un altro giorno". In riferimento al fatto che dalla prossima stagione il programma non ci sarà più, Paolantoni ci va giù pesante e fa un riferimento ai grandi cambiamenti che ci saranno già a partire dalla prossima stagione: "Ci vediamo oggi su Rai1 a "Oggi è un altro giorno" con Serena Bortone. Altro programma che sarà eliminato, mah! E che se stanno fidanno ‘e cumbinà, aèèè!".

Francesco Paolantoni è un grande amico di Fabio Fazio

La battuta di Francesco Paolantoni non è passata inosservata anche perché, come è noto, è un grande amico di Fabio Fazio, che quest'anno è stato al centro delle polemiche per il mancato rinnovo di contratto del suo "Che tempo che fa". Francesco Paolantoni, oltre a essere legato da un rapporto d'amicizia con il giornalista e conduttore ligure, è stato da sempre coinvolto nelle sue trasmissioni, fino all'ultima puntata del Tavolo di Che Tempo Che Fa. Anche per questo, la frecciata del comico è apparsa puntuale.

L'intervista

Francesco Paolantoni si è poi raccontato senza filtri ospite proprio di Serena Bortone, raccontando i primi anni di teatro, le prime apparizioni in televisione con Renzo Arbore fino al grande successo con Gabriele Cirilli. Poi racconta: "Ho sempre avuto una sottile inquietudine, una sorta di solitudine. Non ho mai voluto figli perché non ho mai avuto sicurezze in questo senso, ho il cuore d'inverno. Un pochino, sì". E ancora: "Il fatto che io sdrammatizzo di continuo è una sorta di controfondo, tutti quelli che fanno ridere sono un po' così. Massimo Troisi? L'ho conosciuto ma non sono riuscito a frequentarlo purtroppo". Francesco Paolantoni ha poi ricordato la sorella Tina, scomparsa di recente all'età di 80 anni.