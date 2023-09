Cristina Scuccia fuori da Tale e Quale Show, Malgioglio: “Voleva decidere tutto lei, chissene frega” “Chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare”, ha fatto sapere il conduttore, motivando così la scelta che ha fatto spazio ad altri concorrenti. “Non me ne frega niente che non c’è Suor Cristina”, tuona Malgioglio. “Fai The Voice con il velo e vai a cantare ‘Like a Virgin’ di Madonna. Bah…”.

A cura di Giulia Turco

Si è parlato parecchio della possibilità di vedere Cristina Scuccia nel cast di Tale e Quale Show, ma alla fine l’ex suora orsolina non ci sarà. Lo conferma il padrone di casa Carlo Conti, che insieme a Cristiano Malgioglio in occasione della conferenza stampa di presentazione del programma, ha spiegato le motivazioni dietro la scelta di escluderla all’ultimo minuto.

Lo sfogo di Cristiano Malgioglio su Suor Cristina

“Chiedeva di avere il controllo sulla scelta dei cantanti da imitare, sui costumi di scena e così via”, ha fatto sapere il conduttore, motivando così la scelta che ha fatto spazio ad altri concorrenti. “Non me ne frega niente che non c’è Suor Cristina, preferisco Jo Squillo”, ha aggiunto Cristiano Malgioglio ai microfoni dei giornalisti di Today.it. “Una squillo al posto di una suora non è male, meno moralizzante, ma sicuramente già spirituale”, ha ironizzato il paroliere. “Voleva scegliere lei i personaggi. Fai The Voice con il velo e vai a cantare ‘Like a Virgin’ di Madonna. Bah…”, ha proseguito. “Qui ci sono persone e autori che lavorano, penso che gli artisti che abbiamo davanti oggi non hanno avuto tutte queste pretese. Voleva fare personaggi che piacessero a lei, ma questo è un format dove ci sono autori che decidono quale personaggio fare. Detto questo, poi faremo pace”.

Chi ci sarà nel cast di Tale e Quale Show

Nel cast della nuova edizione del programma dunque non ci sarà Cristina Scuccia, ma saranno presenti comunque diversi volti che hanno partecipato a reality Mediaset. Tra le ultime ad esser state annunciate c’è Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra ed ex concorrente dell’ultimo GFVip. Ci saranno anche Alex Belli, che ha promesso grandi performance da trasformista, Pamela Prati, Maria Teresa Ruta e poi Jasmine Rotolo, Ilaria Mongiovì, Lorenzo Licitra, Sciapli, Gaudiano e un grande grande ritorno della coppia Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.