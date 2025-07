Belén Rodriguez fuori dai palinsesti tv, poi la foto in Rai: ecco cosa farà e da quando

Sebbene non sia scomparsa dalla tv, la frequenza con cui si vede Belen Rodriguez sul piccolo schermo non è più quella di diversi anni fa. Durante le presentazioni dei Palinsesti Rai e anche Mediaset per il prossimo anno, il suo nome non è comparso, eppure nelle ultime ore la showgirl ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto dall'ingresso della sede Rai di Via Asiago.

Cosa farà Belen Rodriguez in Rai

Stando a quanto anticipato da Dagospia, infatti, quella foto pubblicata su Instagram non sarebbe affatto casuale. Si tratta, infatti, dell'entrata della sede Rai in Via Asiago, lì dove ci sono le redazioni e gli studi dei vari programmi radiofonici del Servizio Pubblico. Secondo la testata, infatti, Belen Rodriguez sarebbe stata chiamata per condurre uno show radiofonico su Radio 2, il suo nome sarebbe comparso nel palinsesto della seconda rete dell'emittente, stilato dal nuovo direttore Giovanni Alibrandi. Si tratterebbe di una nuova sfida per la showgirl che, infatti, per la prima volta si troverebbe a condurre un programma radiofonico, sebbene non siano ancora chiari una serie di dettagli: su cosa verterà, se sarà in solitaria o in compagnia di qualche altro volto noto della tv, quando sarà trasmesso.

Belen Rodriguez in TV sul Nove

Rodriguez in questi mesi non era stata a bocca asciutta in fatto di televisione. Era tornata alla conduzione, infatti, di due programmi sul Nove, ovvero Amore alla prova-La crisi del settimo anno, tornato con una seconda stagione e poi è stata il volto femminile di Only Fun, lo show comico in prima serata dell'emittente, in cui è affiancata da Andrea Pisani e Luca Peracino. La showgirl ha tenuto le redini del programma, come d'altronde aveva fatto già ai tempi di Colorado, di cui è stata presentatrice per almeno tre edizioni, dimostrando che la comicità è un ambiente nel quale si muove con una certa disinvoltura. Nel 2023 si era invece conclusa la sua esperienza in Mediaset, dove aveva condotto per otto stagioni Tu si que vales, dopo una serie di altri programmi assai noti.