Clerici sfida Gerry Scotti: “The Voice Kids contro Io Canto al mercoledì? Non mi tirerei indietro” Antonella Clerici nella conferenza stampa di The Voice Kids lancia una sfida a Gerry Scotti, in onda su Canale5 con Io Canto Generation di mercoledì sera. “Direttore, possiamo andare di mercoledì? Io non ho problemi. Siamo sempre stati controprogrammati, io non mi tirerei mai indietro”.

A cura di Gaia Martino

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Antonella Clerici nella conferenza stampa di The Voice Kids ha lanciato una sfida a Gerry Scotti, tornato in onda su Canale5, in prima serata, con Io Canto Generation. Già lo scorso 16 novembre la conduttrice Rai tirò in ballo il programma del collega con una frecciatina. In occasione del cambio di programmazione del talent show musicale della concorrenza disse: "Noi siamo sempre nello stesso giorno". I format sono simili ma la Clerici, ai giornalisti, ha rivelato di non temere la concorrenza. "Noi abbiamo un meccanismo fortissimo che non ha nessun altro: le poltrone girevoli. Ci saranno poi anche il super pass e il super block".

La sfida a Gerry Scotti

"Vincere contro il nulla è facile. Io non mi tiro mai indietro alle sfide, io sono un’aziendalista". Così Antonella Clerici in conferenza stampa ha lanciato una sfida a Gerry Scotti. Rivolgendosi al direttore, Marcello Ciannamea, ha dichiarato: "Direttore, possiamo andare di mercoledì? Io non ho problemi. Siamo sempre stati controprogrammati, io non mi tirerei mai indietro. Non ho visto la puntata ieri, però The Voice Kids è un format internazionale", le parole riportate da Cinguetterai.

The Voice Kids, quando inizia e le novità

The Voice Kids andrà in onda a partire da domani, venerdì 24 novembre, in prima serata su Rai Uno. La conduttrice Antonella Clerici sarà affiancata dai giudici e coach, Clementino, Gigi D'Alessio, Loredana Bertè e la new entry Arisa. Proprio quest'ultima, nella conferenza stampa, si è trovata a dover rispondere ad una domanda scomoda riguardo la sua partecipazione: "Farà la stessa fine di Morgan a X Factor 2023?" le ha chiesto una giornalista. "Complimenti per il cappello, signora. Ho rispetto per i miei colleghi e per l’azienda", la risposta a tono della cantante pronta per una nuova avventura televisiva.