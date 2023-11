Antonella Clerici e la frecciatina a Gerry Scotti: “Noi non cambiamo mai giorno” Antonella Clerici ha commentato in maniera sarcastica il cambio programmazione di Mediaset avvenuto in questi giorni. Il programma di Gerry Scotti, Io Canto Generation, sarebbe dovuto andare in onda, ma è slittato. La conduttrice ha sottolineato, invece, come il suo show non ha subito cambiamenti.

A cura di Ilaria Costabile

Durante la puntata di È sempre mezzogiorno su Rai1, Antonella Clerici ha lanciato una frecciatina che non è passata inosservata al pubblico della trasmissione, relativa ai recenti cambi di programmazione messi in atto da Mediaset negli ultimi giorni, relativi soprattutto a Io Canto, condotto da Gerry Scotti.

La stoccata di Antonella Clerici

La battuta, infatti, è nata nel momento in cui la presentatrice ha ricordato al suo pubblico le date dei programmi che prossimamente condurrà in prima serata, sempre su Rai1. Si tratta di The Voice Kids, che partirà il prossimo 24 novembre e poi anche di The Voice Senior il cui appuntamento è previsto per l'anno nuovo. Insomma, Antonella Clerici non si è data per vinta e infatti, con una certa sagacia si è congedata sul finire della puntata dicendo: "Venerdì 24 novembre, segnatevelo, noi siamo sempre lo stesso giorno, venerdì 24 novembre cominciamo". Allusione nient'affatto velata al repentino cambio di programmazione di Mediaset in questi ultimi giorni, che ha fatto slittare la partenza di Io Canto, la trasmissione di Gerry Scotti che ha come protagonisti giovani aspiranti cantanti che, d'altra parte, aveva subito già notevoli spostamenti nelle settimane passate per valutare la più idonea collocazione del talent.

I cambiamenti nel palinsesto Mediaset

La nuova edizione di The Voice Kids è stata annunciata già nella scorsa puntata di Tale e Quale Show, dove Antonella Clerici è stata ospite in veste di giudice, proprio per ricordare al pubblico l'arrivo della trasmissione in prima serata, con tante novità, tra cui Arisa come coach, al posto dei Ricchi e Poveri. Per quanto riguarda Io Canto Generation, invece, dovrebbe andare in onda il prossimo 22 novembre, ovvero mercoledì, sempre che non via siano altri cambiamenti nel palinsesto Mediaset che da qui ai prossimi mesi, infatti, sarà completamente rivoluzionato rispetto alle messe in onda di questa prima parte della stagione televisiva.