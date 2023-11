La programmazione di Canale5 cambia ancora: quando andranno in onda Grande Fratello, Io canto e Zelig La nuova programmazione di Canale5 tra novità in arrivo e modifiche del palinsesto. Ecco quando vedremo Zelig e Io canto generation e quando andrà in onda il Grande Fratello.

A cura di Daniela Seclì

Cambia la programmazione Mediaset. Come anticipato da DavideMaggio.it, ci sono novità in vista nel palinsesto di Canale5. Il programma di Gerry Scotti Io Canto Generation, che sta peregrinando per il palinsesto ormai da settimane, (forse) ha finalmente trovato la sua collocazione. Decade il doppio appuntamento con il Grande Fratello. Al via Zelig e Ciao Darwin.

Grande Fratello, stop al doppio appuntamento settimanale

La prima novità, che a dire il vero era già nell'aria da tempo, è lo stop al doppio appuntamento con il Grande Fratello. A partire dalla prossima settimana, infatti, il reality condotto da Alfonso Signorini, con l'opinionista Cesara Buonamici andrà in onda solo di lunedì. Cambia, poi, la programmazione del giovedì. Se inizialmente la prima serata era dedicata all'appuntamento con il Grande Fratello, dalla prossima settimana giovedì sera andrà in onda Zelig condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Il programma di Gerry Scotti, Io canto generation, invece, andrà in onda (salvo ulteriori imprevisti) mercoledì 22 novembre. Da venerdì 24 novembre, poi, avrà inizio Ciao Darwin, la nuova edizione del programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

La nuova programmazione di Canale5

Dunque, salvo ulteriori imprevisti, al momento il quadro che si prospetta è il seguente: Il Grande Fratello di Alfonso Signorini in onda il lunedì, Io canto generation condotto da Gerry Scotti in onda il mercoledì, Zelig con Claudio Bisio e Vanessa Incontrada verrà trasmesso il giovedì, mentre Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti – come inizialmente previsto – andrà in onda il venerdì sera alle ore 21:20: