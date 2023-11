Grande Fratello, la programmazione cambia ancora: “A dicembre potrebbe andare in onda di sabato” Continua a cambiare la programmazione del Grande Fratello. Dopo avere abbandonato la prima serata del giovedì per trasferirsi al mercoledì, da dicembre il reality condotto da Alfonso Signorini potrebbe approdare al sabato sera.

A cura di Daniela Seclì

La programmazione del Grande Fratello sembra essere destinata a continui cambiamenti. A partire da questa settimana, il programma condotto da Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici, andrà in onda il lunedì e il mercoledì. Secondo quanto riporta TvBlog, da dicembre il reality potrebbe spostarsi alla prima serata del sabato.

Grande Fratello, la programmazione continua a cambiare

Gli appuntamenti con il Grande Fratello continuano a spostarsi in palinsesto. Inizialmente, il programma di Alfonso Signorini andava in onda il lunedì e il giovedì. Da questa settimana si sposterà al lunedì e mercoledì, lasciando il posto del giovedì sera al programma condotto da Gerry Scotti Io canto generation. Inoltre, lunedì 27 novembre e lunedì 4 dicembre, il Grande Fratello non dovrebbe andare in onda per lasciare spazio alla nuova edizione di Zelig. Su TvBlog emergono nuovi dettagli sulla programmazione del reality di Canale 5.

L'ipotesi della messa in onda il sabato sera

Secondo quanto riporta TvBlog, la programmazione del Grande Fratello potrebbe essere destinata a cambiare ancora. Nel mese di dicembre, il programma con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici sarebbe destinato a spostarsi al sabato sera, prendendo il posto lasciato vacante da Tu sì que vales. Su TvBlog si legge: