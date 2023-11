Grande Fratello non va più in onda il giovedì: stop al doppio appuntamento, cambia la programmazione Il Grande Fratello cambia programmazione già dalla prossima settimana. Il reality di Alfonso Signorini andrà in onda il lunedì e il mercoledì sino alla fine di novembre. Poi avrà un solo appuntamento settimanale: il mercoledì. Ecco il nuovo calendario.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello cambia programmazione. Il reality condotto da Alfonso Signorini subirà alcune variazioni nel palinsesto di Canale5 con l'arrivo di nuovi programmi che andranno a occupare lo spazio in prima serata fino ad ora riservati a lui. Già dalla prossima settimana il programma non andrà più in onda il giovedì, bensì il mercoledì sera. Poi, da fine novembre, sarà trasmesso solo una volta alla settimana. Ecco il nuovo calendario e cosa andrà in onda al suo posto.

Quando va in onda il Grande Fratello: la programmazione

Il Grande Fratello dopo la puntata del 9 novembre 2023, saluterà la diretta del giovedì sera: a prendere il suo posto ci sarà Io canto, lo show musicale di Gerry Scotti. Il doppio appuntamento settimanale con il reality show di Signorini sarà attivo sino alla fine di novembre: la diretta sarà trasmessa su Canale 5 il lunedì e il mercoledì in prima serata. Dalla settimana che va dal 27 novembre al 3 dicembre, il Grande Fratello andrà in onda solo una volta alla settimana, il mercoledì. Lascerà la serata del lunedì a Zelig. Ecco il nuovo calendario.

Giovedì 9 novembre: GF

Lunedì 13 novembre: GF

Mercoledì 15 novembre: GF

Giovedì 16 novembre: Io Canto Generation

Lunedì 20 novembre: GF

Mercoledì 22 novembre: GF

Giovedì 23 novembre: Io Canto Generation

Lunedì 27 novembre: Zelig

Mercoledì 29 novembre: GF

Alfonso Signorini riprenderà il doppio appuntamento settimanale dopo le vacanze natalizie, a metà gennaio.

Perché il GF cambia giorno: in arrivo Zelig e Io canto

I telespettatori Mediaset nel mese di novembre saranno travolti da un'ondata di novità. Il palinsesto televisivo ha in serbo nuovi programmi ma soprattutto grandi ritorni per Canale5. Da lunedì 27 novembre partirà Zelig, lo show ricco di comici condotto da Claudio Bisio e Vanessa Incontrada. Giovedì 16 novembre partirà Io Canto Generation, il talent show condotto da Gerry Scotti nel quale ragazzi e ragazze dotati di un'innata passione per la musica si affronteranno tra loro in una gara canora. Da venerdì 24 novembre partirà, invece, la nuova e ultima (stando alle parole del conduttore) edizione di Ciao Darwin, il programma di Paolo Bonolis.