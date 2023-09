Gerry Scotti al timone di Io Canto, novità e cast del nuovo show di Canale 5 Su Canale 5 torna “Io Canto”, lo show musicale dedicato ai giovani aspiranti cantanti e condotto da Gerry Scotti. Quest’anno ci saranno una giuria e anche un parterre di coach, ecco di chi si tratta.

A cura di Ilaria Costabile

Gerry Scotti sarà al timone di Io Canto, il nuovo show di Canale 5 in cui giovani aspiranti cantanti si cimenteranno in avvincenti sfide canore, provando a conquistarsi l'ambita vittoria. Il programma sarà collocato la domenica sera e a quanto pare Mediaset ha voluto investire, non poco, in termini di cast come anticipa anche Giuseppe Candela su Dagospia.

Il cast di Io Canto

Lo show prende un po' le fattezze di quella che, ai tempi, fu un'altra trasmissione di successo in Rai, ovvero Ti lascio una canzone condotto da Antonella Clerici e dal quale sono emersi anche nomi che hanno poi fatto la storia della musica di questi ultimi anni, come Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone de Il volo. La differenza con i precedenti programmi sta nel fatto che esistano sia i coach che la giuria e secondo Dagospia, quindi, a giudicare gli aspiranti cantanti ci sarebbero Orietta Berti e Al Bano, già giudici di The Voice Senior, ma pare che il cantante di Cellino San Marco non sia presente a tutte le puntate e al parterre si aggiungono anche Claudio Amendola e Michelle Hunziker. Insomma, un quartetto d'eccezione, che si contrappone ai coach, che avranno il compito di sostenere i loro allievi durante l'intera durata del programma. Il compito, a meno di possibili cambiamenti, è stato affidato a Iva Zanicchi, Fausto Leali, Ron, Mietta, Anna Tatangelo e infine anche una ex concorrente di Io Canto, ovvero Benedetta Caretta.

Le novità nel palinsesto Mediaset del weekend

Non mancheranno novità nel palinsesto Mediaset e, infatti, se verrà lanciato Io Canto come chiusura del weekend in prima serata, il venerdì per accompagnare il pubblico alla leggerezza del fine settimana, ci sarà a partire dal 24 novembre uno dei grandi titoli di Canale 5, ovvero Ciao Darwin. Torna, quindi, Paolo Bonolis con il suo show che si andrà a scontrare, proprio con il competitor canoro della tv pubblica, ovvero The Voice Kids, dopo il successo della prima edizione dello scorso anno.