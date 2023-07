L’addio di Paolo Bonolis a Ciao Darwin: “Questa è l’ultima edizione” Paolo Bonolis dice addio a Ciao Darwin. Durante la festa di fine produzione, organizzata al termine dell’ultima registrazione, il conduttore ha annunciato che non ci sarà una nuova stagione.

A cura di Stefania Rocco

Paolo Bonolis dice ufficialmente addio a Ciao Darwin. Nel corso del party organizzato per festeggiare la fine delle registrazioni della stagione che andrà in onda tra qualche mese su Canale5, il conduttore ha annunciato che non ci sarà un’altra edizione del programma. L’annuncio è stato accolto da un’affettuosa contestazione da parte degli addetti ai lavori presenti in studio ma Bonolis, che medita da tempo a proposito della possibilità di lasciare la tv e inaugurare una nuova fase della sua vita, è rimasto fermo sulla sua posizione.

L’annuncio di Paolo Bonolis

“Questa è l’ultima edizione”, ha detto Bonolis prima di essere interrotto da un affettuoso coro di proteste da parte degli addetti ai lavori presenti alla festa, persone che lavorano con il presentatore da anni. Ma il conduttore ha atteso che tornasse il silenzio per poi proseguire: “Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che vi ricorderò sempre”. Parole sincere che hanno tradito il desiderio del conduttore di fare altro, nonostante il successo ottenuto dal format fin dal suo esordio su Canale5.

Sonia Bruganelli vicina a Paolo Bonolis durante il party per la fine di Ciao Darwin

Ad affiancare Bonolis durante il party di fine produzione per Ciao Darwin è stata Sonia Bruganelli, ex moglie del conduttore. Come annunciato in occasione dell’ufficializzazione della loro separazione, la produttrice e l’ex marito sono rimasti vicini nonostante la decisione di separare le loro strade sotto il profilo privato. Nessuno screzio tra i due che restano legati da un profondo affetto e dall’amore per i figli nati dal loro matrimonio: Silvia, Davide e Adele.