"Per l'ultima volta buonasera", Paolo Bonolis celebra la puntata finale di Ciao Darwin Il programma chiude dopo oltre 25 anni di storia. Paolo Bonolis inaugura l'ultima puntata a modo suo: "Popolo di smemorati, gente che vive nel passato, scontenta del presente ma comunque senza futuro".

A cura di Andrea Parrella

"Popolo di smemorati, gente che vive nel passato, scontenta del presente ma comunque senza futuro, per l'ultima volta: buonasera". Con queste parole, Paolo Bonolis apre quella che, verosimilmente, sarà l'ultima puntata di Ciao Darwin. Un epilogo dopo un'era gloriosa, oltre 25 anni di storia che si chiudono con la puntata del 23 febbraio 2024, uno scontro tra il presente e il passato del programma, per celebrare una trasmissione che, al netto di critiche e spaccature di opinione, resta un programma che ha segnato la storia della televisione, raccontando e rappresentando la società attraverso il confronto tra opposti, diventando un teatro di eccessi.

L'ultima puntata di Ciao Darwin

"Oggi celebriamo quello che una volta è stato in contrapposizione a quello che oggi è, in una competizione grottesca che ci porterà a una sola, inevitabile conclusione: nulla, nel mondo, ha senso", prosegue Bonolis in apertura di puntata, illustrando i caratteri di un'ultima sfida epica: "Da una parte il Ciao Darwin di oggi, il presente di questa sciagurata trasmissione. Dall'altra parte Ciao Darwin Story, il peggio del peggio delle edizioni passate, gente che ha inciso il proprio nome sulla pietra tombale della televisione italiana".

"Vi ricorderò sempre", le parole di Paolo Bonolis

La conclusione di Ciao Darwin dopo 25 anni era già stata annunciata da Paolo Bonolis nel corso del party organizzato per festeggiare la fine delle registrazioni della stagione che è andata in onda a cavallo tra autunno e inverno. L’annuncio era stato accolto da un’affettuosa contestazione da parte degli addetti ai lavori presenti in studio ma Bonolis, che meditava da tempo a proposito della possibilità di lasciare la tv e inaugurare una nuova fase della sua vita, non aveva mostrato segni di cedimento. “Questa è l’ultima edizione”, aveva detto detto Bonolis:

“Vi ringrazio di avermi fornito tutte le armi necessarie affinché anche questa nona edizione andasse a buon fine. Nella vita accadono cose difficili, cose brutte che tendiamo a dimenticare. Invece, ricordiamo le belle. Questo vuol dire che vi ricorderò sempre”.