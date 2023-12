Sarah Shaw è Madre Natura nella 5° puntata di Ciao Darwin 9 Sarah Shaw è Madre Natura in Ciao Darwin 9: ha partecipato alla seconda e quinta puntata dell’edizione. Modella originaria di Darwin, in Australia, è seguita da oltre 20 mila followers su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Sarah Shaw è la Madre Natura scelta per Ciao Darwin 9. Dopo aver partecipato alla seconda puntata del programma di Paolo Bonolis, ha fatto il suo ingresso dalle tradizionali scale anche nella puntata del 22 dicembre 2023, la quinta dell'edizione in corso. Originaria di Darwin, in Australia, è una modella: in numerosi scatti pubblicati sul profilo Instagram ha aggiunto il tag su Milano, città nella quale potrebbe vivere oggi. Sarah Shaw si aggiunge alle altre Madre Natura scelte per le nuove puntate del programma, Andreea Sasu e Aleksandra Korotkaia, protagoniste delle precedenti serate. Conosciamola meglio.

Chi è Sarah Shaw, Madre Natura a Ciao Darwin 9

Sarah Shaw avrebbe 27 anni, secondo spettacoloitaliano.it. Originaria di Darwin, in Australia, è una modella che ha posato per brand di lusso tra cui Yves Saint Laurent. Bionda, occhi azzurri e fisico statuario: a Ciao Darwin 9 nella seconda e quinta puntata ha fatto girare la testa a molti. "Donna meravigliosa e affascinante, sei tornata a trovarci e grazie a te questa sera io potrò godere del tuo sorriso", ha affermato Paolo Bonolis. La modella ha un profilo Instagram piuttosto attivo: sarahlshaw è il suo nome social ed è seguita da oltre 20 mila followers. Sconosciuti i dettagli sulla sua vita privata: non ha reso pubblico, dunque, il suo fidanzato, qualora lo avesse.

Ciao Darwin 9 si ferma per le feste: quando torna in onda dopo lo stop

Quella del 22 dicembre è l'ultima puntata di Ciao Darwin 9 del 2023. In onda su Canale 5 stasera è trasmessa la sfida tra Divano, capitanata da Sergio Friscia, e Sport, con Andrea Maestrelli al timone: dopo questa, lo show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti chiuderà i battenti in occasione delle festività natalizie. Lo stop temporaneo durerà circa tre settimane: il programma, infatti, tornerà in onda con nuove puntate a partire da venerdì 12 gennaio 2024.