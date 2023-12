Madre Natura nella terza puntata di Ciao Darwin 2023 è Andreea Sasu, ex di Saponara e Andrea Iannone Madre Natura nella terza puntata di Ciao Darwin 2023 è la modella Andreea Sasu, splendida ex fidanzata di Andrea Iannone,Philippe Plein e del calciatore dell’Hellas Verona Riccardo Saponara.

La bellissima modella scelta per interpretare il ruolo di Madre Natura nel corso della terza puntata di Ciao Darwin 2023 è la modella rumena Andreea Sasu, nota anche per le storie d’amore con il calciatore dell’Hellas Verona Riccardo Saponara, con il pilota Andrea Iannone e con lo stilista Philippe Plein. Sasu è la protagonista della puntata che vede scontrarsi la squadra dei lavoratori, capitanata da Cristina Quaranta, e quella degli influencer, capitanata invece da Solei Sorge.

Chi è Andreea Sasu, Madre Natura a Ciao Darwin

Nata in Romania il 27 marzo 1990, Andreea Sasu è una modella che vive a Milano, città in cui si è trasferita dopo avere compiuto 20 anni. Giovanissima, vanta già una carriera importante, avendo lavorato con alcuni dei brand di moda più famosi al mondo e per i più rinomati fotografi. Andreea è inoltre nota per avere partecipato a Temptation Island nel ruolo di tentatrice.

I flirt di Andreea Sasu: da Iannone a Plein e Saponara

Andreea, oltre che per la straordinaria bellezza, aveva già fatto parlare di sé per i suoi flirt con volti noti nel mondo dello sport e della moda. A lungo è stata legata allo stilista Philippe Plein con il quale ha vissuto una storia d’amore importante. Terminato quel legame, visse un breve flirt con Andrea Iannone all’epoca in cui la sua relazione con Belén Rodriguez era appena terminata. Successivamente, è stata fidanzata con il calciatore dell’Hellas Verona Riccardo Saponara che ne aveva parlato come di una modella “con una carriera di alto livello”. In passato, Andreea aveva raccontato in un’intervista di avere desiderato di lavorare come modella fin da bambina. Dopo avere terminato la scuola in Romania, si era iscritta all’università per studiare Marketing e Pubblicità, ma ha abbandonato gli studi dopo avere colto un’offerta di lavoro che le avrebbe consentito di trasferirsi a Milano per cominciare il suo percorso da modella. Ama lo sport, pratica il kick boxing.