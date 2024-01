Lukasz Zarazowski è Padre Natura nella sesta puntata di Ciao Darwin 9 Lukasz Zarazowski è il Padre Natura nella sesta puntata di Ciao Darwin 9, in onda venerdì 12 gennaio su Canale 5. Originario della Polonia, ha 30 anni ed è un modello e personal trainer. Su Instagram conta quasi 90mila follower. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Elisabetta Murina

Lukasz Zarazowski è il Padre Natura nella sesta puntata di Ciao Darwin 9, in onda venerdì 12 gennaio su Canale 5. È un modello e personal trainer, ha 30 anni ed è di nazionalità polacca. Si tratta del primo e unico uomo che ricoprirà il ruolo in questa edizione dello show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nel primo appuntamento del nuovo anno, a sfidarsi sono le donne Milf contro le Teen, capitanate rispettivamente da Eleonoire Casalegno e Lavinia Abate.

Chi è Lukasz Zarazowski, modello e personal trainer

Lukasz Zarazowski ha 30 anni ed è un modello e personal trainer di origine polacca. Alto 1.88 centimetri, ha capelli e occhi scuri ed è il Padre Natura scelto per la sesta puntata di Ciao Darwin. Sul suo profilo Instagram è seguito da quasi 90mila follower e condivide scatti della sua vita professionale e quotidiana. In passato ha partecipato anche alla versione polacca del programma Top Model. Stando alle foto che condivide, ha una compagna di nome Marcela Cuzbat ed è padre di una bambina nata nel 2020.

Le Madri Natura della nona edizione di Ciao Darwin

Prima di X, a scendere le scalinate del noto programma nel ruolo di Madre Natura si sono alternate tre donne, che saranno poi protagoniste anche del resto dell'edizione. La prima è stata Aleksandra Korotkaia, modella russa alta 1.80 centimetri, occhi blu e capelli castani. Nella seconda e nella quinta puntata è stato il turno della modella Sarah Shaw, originaria di Darwin (Australia), che in passato ha posato per brand come Yves Saint Laurent. La Madre Natura della terza puntata è stata invece la modella rumena Andreea Sasu, nota alle pagine di cronaca rosa per i flirt con il calciatore dell’Hellas Verona Riccardo Saponara, con il pilota Andrea Iannone e con lo stilista Philippe Plein.