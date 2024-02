“Ciao Silvia, amore mio”, Paolo Bonolis saluta la figlia per l’ultima puntata di Ciao Darwin Nel corso dell’ultima puntata di Ciao Darwin Paolo Bonolis ha inviato un saluto affettuoso alla figlia seduta tra il pubblico, al fianco della madre Sonia Bruganelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

L'ultima puntata di Ciao Darwin è anche ragione di saluti e bilanci per Paolo Bonolis. Il clima è quello dei saluti e il conduttore ne dedica uno anche alla figlia Silvia, seduta in platea vicino a sua madre per questo ultimo atto di un programma in onda da oltre un quarto di secolo, capace di segnare inevitabilmente la televisione italiana.

Il saluto di Paolo Bonolis a sua figlia

Bonolis si concede un tuffo breve nella sua sfera privato mentre sta gestendo una delle prove del genodrome, tra i momenti topici della trasmissione storica di Canale 5. "Ciao Silvia, ciao amore mio" dice il conduttore rivolgendosi alla ragazza seduta tra il pubblico al fianco di Sonia Bruganelli. Un'immagine particolarmente significativa perché dà il senso dell'amore per la figlia della coppia, che proprio in quelle stesse settimane di registrazioni annunciava la fine del rapporto dopo un lungo matrimonio.

I problemi di salute di Silvia, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli

Bonolis ha sempre parlato di sua figlia con grande delicatezza. Silvia, oggi 21enne, soffre di problemi al sistema neurologico dovuti a difficoltà di tipo cardiaco riscontrate quando era ancora in grembo, sottoposta a un delicato intervento subito dopo la nascita. La coppia si è sempre unita nell'affrontare insieme alla figlia queste problematiche, raccontando il tutto con dolore, ma amore: “Nostra figlia Silvia ha le sue problematiche di salute, a 18 anni il problema persiste, ma con il suo sorriso è più facile affrontarlo”, aveva raccontato Bonolis in un'intervista di alcuni anni fa parlando del lungo periodo di riabilitazione, fatto di sedute di logopedia e fisioterapia, al quale la figlia si sottopone. E aveva aggiunto:

Appena nata venne sottoposta a un intervento al cuore. Il post operatorio fu problematico e la portò ad avere un po’ di ritardi nell’iter della crescita. Le voglio bene come a tutti gli altri figli.

La chiusura di Ciao Darwin dopo 25 anni

Era il 1998 quando, anche grazie al consenso di Maurizio Costanzo, partiva l'avventura di Ciao Darwin. Con l'ultima puntata del 23 febbraio si chiude un'era della Tv italiana con l'ultima puntata di Ciao Darwin. Il programma, dopo oltre 25 anni, chiude i battenti e lo fa in gloria, avendo creato una vera e proprio comunità legata a motti, modi di dire e momenti epici.