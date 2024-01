Perché Ciao Darwin non va in onda stasera: quando tornano le nuove puntate con Bonolis e Laurenti Il programma con Paolo Bonolis e Luca Laurenti non andrà in onda il 19 gennaio per lasciare spazio alla partita di Supercoppa tra Inter e Lazio. Stop anche per Avanti un altro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Settimana di pausa per Ciao Darwin, che non andrà in onda venerdì 19 gennaio. Lo show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis si ferma per una settimana lasciando spazio alla messa in onda sulla stessa rete della già prevista semifinale di Supercoppa Italiana, la partita di calcio Inter-Lazio, in onda su Canale 5, trasmessa in diretta dall’Al-Awwal Park Stadiu di Ryad.

Perché Ciao Darwin non va in onda oggi

Per questa concomitanza di eventi, Canale 5 ha deciso di rinviare la messa in onda della trasmissione storica condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, tornata in questa stagione dopo alcuni anni di pausa e in onda dalla fine del 2023. Mediaset, che è in possesso dei diritti di trasmissione della Supercoppa Italiana, quest'anno proposta nella nuova formula delle due semifinali e finale nella stessa settimana, ha scelto di sacrificare un appuntamento con Ciao Dawin per dare al match tra Inter e Lazio la massima visibilità. Non si tratta dell'unico cambio di programmazione della settimana, visto lo spostamento del Grande Fratello che passerà dal lunedì al martedì.

Quando ci sarà la prossima puntata di Ciao Darwin con Paolo Bonolis e Luca Laurenti

La puntata di Ciao Darwin che non sarà trasmessa questa sera, però, è solo rimandata. L’appuntamento slitta infatti al prossimo venerdì 26 gennaio con la settima imperdibile puntata che vedrà contrapporsi Trattorie e Stellati, gli amanti della cucina casalinga e delle porzioni abbondanti a prezzi contenuti, contro gli amanti della cucina gourmet e gli "stellati". Il tutto sempre in prima serata su Canale 5 dalle ore 21:30 circa e visibile, inoltre, sia in diretta streaming che on demand sulla piattaforma di Mediaset Infinity.

Anche Avanti un altro salta per lasciare spazio alla Supercoppa

Identico destino di Ciao Darwin toccherà all'altra trasmissione quotidiana di Paolo Bonolis, Avanti un altro, che non andrà in onda il 19 gennaio per il cambio di programmazione dovuto alla partita tra Inter e Lazio. Concluso l'appuntamento con Pomeriggio 5, andrà in onda l'edizione del Tg5 anticipata alle 19 e, a seguire, l'appuntamento con la versione ridotta Striscina la Notizina.