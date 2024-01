Grande Fratello cambia programmazione: ecco quando andranno in onda le prossime puntate Il reality condotto da Alfonso Signorini subirà alcune variazioni nel palinsesto di Canale5 per effetto delle partite della Supercoppa Italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Grande Fratello cambia ancora programmazione. Il reality condotto da Alfonso Signorini subirà alcune variazioni nel palinsesto di Canale5 per effetto di una serie di concomitanze, tra cui la finale della Supercoppa Italiana. I cambi di programmazione avranno effetto anche per l'attesa finale di calcio che andrà in onda, come si legge su Davide Maggio, lunedì 22 gennaio. Ecco come cambia la programmazione di Canale 5 per effetto della manifestazione sportiva calcistica.

Il calendario delle partite di Supercoppa Italiana

Il calendario delle partite di Supercoppa Italiana si compone in questo modo:

Napoli – Fiorentina , prima semifinale giovedì 18 gennaio alle ore 20 su Italia 1;

– , prima semifinale giovedì 18 gennaio alle ore 20 su Italia 1; Inter – Lazio , seconda semifinale venerdì 19 gennaio alle 20 su Canale 5.

– , seconda semifinale venerdì 19 gennaio alle 20 su Canale 5. Finalissima, lunedì 22 gennaio alle 20 su Canale 5.

Il cambio di programmazione

Per effetto di questo calendario dettato dalla nuova modalità della Supercoppa Italiana, la programmazione Mediaset subirà le seguenti modifiche:

Giovedì 18 gennaio : la prima semifinale verrà trasmessa su Italia 1, lasciando invariato il palinsesto serale di Canale 5;

: la prima semifinale verrà trasmessa su Italia 1, lasciando invariato il palinsesto serale di Canale 5; Venerdì 19 Gennaio: cambio di palinsesto su Canale 5 per effetto delle trasmissioni della partita Inter-Lazio in diretta alle ore 20. La puntata di Ciao Darwin, infatti, non andrà in onda come previsto. La puntata di Ciao Darwin sarà recuperata venerdì 26 gennaio 2024 ;

cambio di palinsesto su Canale 5 per effetto delle trasmissioni della partita Inter-Lazio in diretta alle ore 20. La puntata di Ciao Darwin, infatti, non andrà in onda come previsto. ; Lunedì 22 Gennaio: le ripercussioni della Supercoppa Italiana colpiscono il Grande Fratello. La puntata prevista per lunedì 22 gennaio verrà recuperata martedì 23 gennaio, con un'ulteriore puntata in onda giovedì 25 gennaio 2024.

I programmi di prima serata non sono gli unici a saltare. Nelle giornate delle partite salteranno anche i programmi dell'access prime time e del pomeriggio, come i quiz Avanti un altro e Striscia la notizia, che però andrà in onda in forma breve come di consueto.