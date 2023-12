Ciao Darwin 9 si ferma: quando andranno in onda le nuove puntate del programma di Paolo Bonolis Venerdì 22 dicembre andrà in onda l’ultima puntata di Ciao Darwin 9. Il programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti, poi, si prenderà una pausa. Ecco quando tornerà su Canale5. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Daniela Seclì

Venerdì 22 dicembre andrà in onda su Canale5, l'ultima puntata di Ciao Darwin 9 prima della pausa natalizia. Il programma condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti chiuderà i battenti (temporaneamente) con la sfida Divano contro Sport. Per tornare ad assistere allo show di intrattenimento occorrerà attendere dopo l'Epifania. Vediamo tutti i dettagli.

Ciao Darwin 9, l'ultima puntata prima di Natale in onda il 22 dicembre

Venerdì 22 dicembre, in onda su Canale5, la quinta puntata di Ciao Darwin 9. Nell'ultimo appuntamento prima della pausa natalizia, la sfida tra Divano e Sport. A capitanare le due squadre saranno il comico Sergio Friscia e il calciatore ed ex concorrente del Grande Fratello Andrea Maestrelli. Dopo una serie di prove e confronti tra le due squadre, si decreterà la nuova caratteristica che si aggiungerà alle altre che comporranno il profilo dell'uomo e della donna del Terzo Millennio. Ovviamente non mancherà Madre Natura, come sempre depositaria del meccanismo della casualità.

Ciao Darwin 9 tornerà in onda il 12 gennaio 2024

Dunque, venerdì 22 dicembre, andrà in onda l'ultima puntata di Ciao Darwin prima delle feste natalizie. La pausa durerà tre settimane. A partire da venerdì 12 gennaio, lo show condotto da Paolo Bonolis con Luca Laurenti tornerà regolarmente in onda su Canale5 con le nuove puntate della nona edizione. Gli ascolti delle prime quattro puntate di Ciao Darwin hanno registrato un calo.

La prima puntata è stata seguita da 3.987.000 spettatori con il 25% di share;

La seconda puntata è stata seguita da 3.396.000 spettatori con il 22.1% di share;

La terza puntata è stata seguita da 3.279.000 spettatori con il 21.7% di share;

La quarta puntata è stata seguita da 2.754.000 spettatori con il 20.1% di share.

Non resta che attendere le nuove puntate per scoprire se la pausa farà bene agli ascolti.