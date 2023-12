Ascolti tv venerdì 8 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Kids 2 e Ciao Darwin 9 Gli ascolti tv di venerdì 8 dicembre 2023 decretano ancora una volta vincitrice della prima serata la conduttrice Antonella Clerici su Rai 1 con il suo The Voice Kids 2 con un risultato di 3.849.000 spettatori pari al 22.7% di share. Di contro, su Canale 5 Paolo Bonolis ha chiuso la terza puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 totalizzando 3.279.000 spettatori con uno share del 21.7%.

A cura di Redazione Spettacolo

Gli ascolti tv di venerdì 8 dicembre 2023 decretano ancora una volta vincitrice della prima serata la conduttrice Antonella Clerici su Rai 1 con il suo The Voice Kids 2 con un risultato di 3.849.000 spettatori pari al 22.7% di share. Di contro, su Canale 5 Paolo Bonolis ha chiuso la terza puntata di Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7 totalizzando 3.279.000 spettatori con uno share del 21.7%.

Cosa è successo a Ciao Darwin 9 e The Voice Kids 2

Nella serata di ieri, venerdì 8 dicembre 2023, le ultime Blind Auditions di The Voice Kids 2 sono riuscite a superare, in termini di risultato di ascolto e share, il terzo appuntamento con Ciao Darwin 9 – Giovanni 8.7, che ha visto scontrarsi due gruppi agguerriti: la categoria dei Lavoratori e quella degli Influencer. Le prime due puntate hanno visto primeggiare la squadra dei Demoni su quella degli Angeli e la categoria dei Trapper su quella dei Neomelodici. Madre Natura nella terza puntata di Ciao Darwin 2023 è stata la modella Andreea Sasu, splendida ex fidanzata di Andrea Iannone, Philippe Plein e del calciatore dell’Hellas Verona Riccardo Saponara.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste: Su Rai2 The Rookie 572.000 spettatori con il 3.2%, mentre la rete avversaria Mediaset su Italia 1 ha proposto Independence Day: Rigenerazione totalizzando 893.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 Il Materiale Emotivo ha chiuso con 563.000 spettatori (2.9%), soccombendo a Rete4 che con Quarto Grado ha consolidato il risultato in media di 1.084.000 spettatori per uno share totale del 7%. Su La7 Diego Bianchi e la sua Propaganda Live ha raggiunto 856.000 spettatori e il 5.9%. Ancora, su Tv8 4 Ristoranti 269.000 spettatori (1.6%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 511.000 spettatori con il 2.7%. Su Real Time la semifinale di Bake Off – Dolci in Forno ha chiuso con un risultato pari a 598.000 spettatori pari al 3.2%.