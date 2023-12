Ascolti tv venerdì 1 dicembre: chi ha vinto tra The Voice Kids e Ciao Darwin Gli ascolti tv di venerdì 1 dicembre 2023. Chi ha vinto la gara tra la seconda puntata di The Voice Kids 2 su Rai1 e l’appuntamento con Ciao Darwin di Paolo Bonolis su Canale 5, tutti i dati Auditel della serata.

Nella prima serata di venerdì 1 dicembre, gli ascolti tv si sono divisi tra il secondo appuntamento di The Voice Kids, il talent show dedicato alle voci dei ragazzi condotto da Antonella Clerici, e la nuova puntata di Ciao Darwin 9, un appuntamento affezionatissimo per il pubblico italiano, che ha scelti di trascorrere il venerdì sera in compagnia di Paolo Bonolis.

La sfida agli ascolti tv tra Rai1 con The Voice Kids e Canale 5 con Ciao Darwin

Dopo il debutto di venerdì 24 novembre, The Voice Kids e Ciao Darwin tornano in tv per il secondo appuntamento di stagione. È stato un vero e proprio testa a testa tra i due programmi, che hanno generato traffico di ascolti sia su Rai 1 che su Canale 5. È stato infine il programma di Paolo Bonolis ad ottenere il maggior numero di telespettatori, pari a 3.987.000 teste con uno share del 25%.

Venerdì 1 dicembre sono andate in onda le seconde Blind Auditions di The Voice Kids 2, che hanno totalizzato 3.684.000 spettatori pari al 22% di share, che questa volta superano di un soffio gli ascolti di Paolo Bonolis, che con Ciao Darwin 9 raggiunge i 3.396.000 spettatori con uno share del 22.1%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, si segnalano la diretta del calcio femminile su Rai 2, che ha mandato in onda la partita Italia-Spagna che ha raccolto davanti allo schermo 477.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 Speciale O Anche No – La Guerra Fabbrica di Disabilità ha interessato 168.000 spettatori (0.9%). Su Rete4 Quarto Grado ha raggiunto un a.m. di 1.193.000 spettatori (7.9%). Su La7 Propaganda Live è arrivato a 819.000 spettatori e il 5.8%. Su Tv8 4 Ristoranti ha ottenuto 272.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Fratelli di Crozza sigla 1.291.000 spettatori con il 6.7%.