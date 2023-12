Perché l’oroscopo 2024 di Paolo Fox è già andato in onda: cambio di programmazione de I fatti vostri L’oroscopo 2024 di Paolo Fox è andato in onda nel programma I fatti vostri in anticipo rispetto al solito: ieri, mercoledì 27 dicembre, è stata l’ultima puntata del programma di Tiberio Timperi e Anna Falchi del 2023. Nei prossimi giorni Rai2 lascerà spazio allo Sci Alpino: il cambio di programmazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

La puntata de I fatti vostri andata in onda mercoledì 27 dicembre, è stata l'ultima del 2023. Il programma di intrattenimento in onda su Rai 2 in fascia mattutina, condotto da Tiberio Timperi e Anna Falchi e ricco di rubriche, ha trasmesso l'Oroscopo 2024 di Paolo Fox nel corso della puntata del 27 dicembre, in anticipo rispetto agli anni passati. Dietro tale decisione c'è un motivo ben preciso: l'edizione, dopo la diretta di ieri, è andata in stop prima di Capodanno per lasciare spazio alla Coppa del Mondo di Sci Alpino. La trasmissione tornerà in onda nel 2024.

I Fatti Vostri si ferma, cosa va in onda al suo posto

Ieri, mercoledì 27 dicembre, è stata trasmessa l'ultima puntata de I Fatti Vostri del 2023: per questo motivo è andato in onda, in anticipo, il tradizionale Oroscopo di fine anno raccontato da Paolo Fox. Il programma di intrattenimento condotto da Tiberio Timperi e Anna Falchi ha dovuto interrompere la tradizionale programmazione settimanale su Rai 2 per lasciare spazio alla Coppa del Mondo di Sci Alpino. "Ci salutiamo e auguriamo a tutti una buona fine e un buon inizio. Torniamo prestissimo" ha comunicato Anna Falchi prima di dare la linea al TG2 nella puntata del 27 dicembre. Giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, al posto de I Fatti Vostri, saranno trasmesse in diretta su Rai 2 ed Eurosport le gare maschili e femminili di Sci Alpino.

Quando torna in onda I Fatti Vostri

I Fatti Vostri con Tiberio Timperi e Anna Falchi, accompagnati dall'orchestra di Stefano Palatresi, Paolo Fox e Flora Canto, tornerà in onda, dunque, nel 2024. Salvo cambi di programmazione improvvisi, il programma di intrattenimento in onda nella fascia mattutina di Rai 2 tornerà in onda, dalle 11.10, già dal primo giorno del 2024. Il palinsesto televisivo ha in programma il ritorno dello show per lunedì 1 gennaio 2024.