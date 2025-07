Nella prima puntata di Temptation Island 2025 è andata in onda la crisi del maschio contemporaneo

A cura di Maria Cafagna

Mentre su Canale 5 andava in onda la prima puntata della nuova stagione di Temptation Island, Rai 3 trasmetteva la cerimonia di consegna del Premio Strega, l’appuntamento più importante e prestigioso dell’editoria italiana. Mentre giornalisti, scrittori, scrittrici e presenzialisti assistevano accaldati alla proclamazione del vincitore Andrea Bajani con il suo L’anniversario, in tv andava in scena il dramma del maschio contemporaneo incarnato da Alessio, avvocato pugliese messo in crisi dalla richiesta di falò di confronto anticipato della sua compagna Sonia e lo sfogo di Antonio, che non accetta di essere mantenuto dalla fidanzata Valentina. La concomitanza tra i due appuntamenti non è passata inosservata. Da una parte la letteratura italiana nella sua massima espressione si celebrava sventagliandosi al ninfeo di Villa Giulia, dall’altra il grande romanzo popolare “mariano” che ogni anno tiene incollate davanti allo schermo milioni di persone: per la precisione 3.452.000 spettatori con il 27,8% di share con un aumento di tre punti percentuali rispetto alla prima puntata della stagione precedente. Un trionfo.

Lo scorso anno Temptation Island si è scontrato con la prima stagione di Noos di Alberto Angela. La vittoria in termini di ascolti del reality di Maria De Filippi contro un programma di divulgazione indignò diversi commentatori che non persero l’occasione per sottolineare il degrado morale del nostro paese incarnato dalle storie di corna che vincono sull’approfondimento e sulla cultura. Anche in quel caso l’accostamento fu forse semplicistico e a tratti didascalico, ma evidentemente tocca mettersi l’anima in pace e accettare che Temptation Island sarà sempre oggetto di analisi facilone. "C'è solo una cosa peggiore del far parlare di sé ed è il non far parlare di sé”, scriveva Oscar Wilde ne Il ritratto di Dorian Gray e allora, già prima ancora che arrivassero i dati trionfali delle rilevazioni Auditel, era già evidente che anche quest’anno il reality avrebbe avuto successo tenendo banco sui social e spingendo pubblico e analisti a interrogarsi sul suo successo.

In una stagione che ha visto i reality dei canali Mediaset in profonda crisi di ascolti e di rilevanza, Temptation Island è un’eccezione. C’entrano naturalmente la formula collaudata, le storie pruriginose di gelosie e tradimenti e la conduzione sicura di Filippo Bisciglia, ma anche la capacità del programma di sapersi rinnovare come si è visto nelle dinamiche raccontante nella prima puntata.

A Temptation Island da sempre ci sono state storie di donne oppresse dalla gelosia dei propri partner e incapaci di reagire; per il debutto della nuova stagione autori e autrici hanno scelto di puntare su storie completamente diverse in cui i ruoli di potere sono ribaltati. Nella prima puntata è stato dato ampio spazio alle storie di Antonio e Valentina e Sonia e Alessio, due coppie molto diverse per età, provenienza e contesto socio-economico di appartenenza, ma accumunate dal fatto che in queste coppie è la donna a mantenere l’uomo. In un rvm mostrato nel Capanno, Valentina ha raccontato alle altre concorrenti che Antonio vive a casa sua senza contribuire alle in alcun modo alle spese di tutti i giorni; sono bastate queste parole a mandare Antonio su tutte le furie. L’uomo ha dato in escandescenza e ha minacciato di abbandonare il programma. Niente di nuovo, se non fosse che di solito si assiste a scenate del genere dopo un tradimento, un approccio o l’avvicinamento di uno dei tentatori a una delle ragazze. Non si era mai visto prima d’ora un uomo reagire in quel modo a qualcosa di simile: evidentemente il racconto di Valentina ha toccato un nervo scoperto.

La nostra società sta attraversando forti cambiamenti: sono sempre di più le donne che rivendicano la propria autonomia e non sono pochi i casi in cui è l’uomo a guadagnare meno o ad avere meno successo della propria compagna e questo è motivo di grande sofferenza. C’entrano ovviamente i ruoli che vengono tradizionalmente attribuiti all’interno di una coppia in cui è la donna a dover dipendere dall’uomo, a guadagnare meno di lui, a rinunciare alle proprie ambizioni per occuparsi della famiglia. Quando questo non accade, quando è l’uomo a dipendere dalla sua compagna, a guadagnare meno di lei e a doversi occupare dei figli, spesso scatta una frustrazione malsana che porta, come nel caso di Antonio, a reazioni incontrollate e violente.

Un caso simile è quello di Alessio, più giovane della compagna Sonia la quale ha raccontato di avergli dato una mano a superare l’esame di avvocato, di averlo preso a lavorare nel suo studio e di provvedere a lui in tutto e per tutto. Dal canto suo, Alessio ha detto davanti alle telecamere di temere di non essere più innamorato di Sonia e che la proposta di matrimonio che le ha fatto fosse dovuta più alla gratitudine che ad altro. Tanto è bastato a Sonia per chiedere il falò di confronto anticipato. Come Antonio, anche Alessio è andato in escandescenza lasciandosi andare a una reazione decisamente sopra le righe. Anche in questo caso i rapporti di potere sono invertiti rispetto ai ruoli tradizionali: è la donna a provvedere ai bisogni del suo compagno, è lei la più grande tra i due – di solito sono le donne più giovani ad accompagnarsi a uomini più grandi – è lei ha detenere “il potere” su di lui. Non si tratta qui di una forma di potere violento o esercitato in maniera ricattatoria, si tratta qui di una dinamica sovvertita rispetto ai modelli tradizionali in cui è l’uomo a comandare, a portare i soldi a casa, a possedere beni materiali e a poter “decidere” delle sorti della propria compagna.

Alessio e Antonio hanno visto la propria mascolinità messa in discussione davanti a milioni di persone e non sono riusciti a sopportarlo. Capita e capiterà sempre più spesso. Ultimamente stiamo assistendo a una messa in discussione dei modelli familiari classici in cui la donna subisce e l’uomo agisce e questo sta mandando in crisi milioni di maschi in tutto il mondo (basti pensare al fenomeno dei celibi involontari, i cosiddetti incel).

E la scelta di far partecipare queste due coppie al programma non è stata certo casuale. Chi cura Temptation Island sa che per avere successo un programma deve saper raccontare la contemporaneità. Cambiano i protagonisti ma non la formula: come ogni anno, il coefficiente di identificazione tra pubblico e personaggi deve essere altissimo e non è difficile immaginare migliaia di donne rivedersi in Sonia e Valentina e pensare: ecco, questa cosa sta succedendo a me. E c’è ancora chi si ostina a chiamarlo un programma di corna.

